Campino: Heute Ärzte-Check für Nova Rock

Seit Freitag zittern die 220.000 Besucher des Nova-Rock-Festivals um den Top-Act. Die Toten Hosen sollen am Donnerstag das Rekord-Festival in Nickelsdorf eröffnen. Doch Sänger Campino (55) erlitt einen Hörsturz. Die Konzerte in Berlin und München mussten deshalb bereits abgesagt werden.

Check

Heute wird ein nächster Ärzte-Check und somit die Entscheidung für Nova Rock erwartet. Im schlimmsten Fall könnten Seiler & Speer bzw. Marilyn Manson nachrutschen. Auch eine Teilerstattung der Tickets wäre möglich. Fix sind jedoch die Kultshows von Billy Idol, Otto oder Sunrise Avenue. Dazu Avenged Sevenfold (15. 6.) Volbeat (16. 6.) und Iron Maiden (17. 6.) als Headliner.