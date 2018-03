Michi Beck brüllt herum, der sonst so ausgeglichene And.Y schmeißt eine Flasche an die Wand, Smudo feuert Dartpfeile auf ein Gesicht und Thomas D ist nur am Handy spielen.

Mega-Wickel

Was ist mit den Fantastischen Vier los? Dieser Tage soll es einen großen Wickel mit ihrem Manager Bär Läsker gegeben haben, als dieser ihnen vorschlug, ein weiteres Mitglied in die Band zu holen. Sein Plan: Mit Sänger Clueso die "Fantastischen Fünf" groß herausbringen. Doch schon beim ersten Videodreh zur Single: "Zusammen" gibt es mächtig Streit wegen dem Neuzugang, es kommt zu Handgreiflichkeiten. Wie gut, dass alles nur gespielt ist, für das Musikvideo. Hut ab vor Michi Beck, der den angepissten Star oscarreif spielt... Immer wieder cool ist, dass die Band auch nach Jahrzehnten noch gerne über sich lacht und das auch zeigt! Das neue Album "Captain Fantastic" erscheint am 27.4.