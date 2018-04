Pop-Sensation: ABBA feiern ein Comeback

ABBA sind wieder da. Nach 35 Jahren nehmen die Schweden zwei neue Songs auf.

Sensation

"Wir dachten, dass es Spaß machen könnte, unsere Kräfte wieder zusammenzutun und ins Studio zu gehen. Und für uns war es, als sei die Zeit stillgestanden und wir wären nur kurz auf Urlaub gewesen." Einer der beiden Songs heißt: "I Still Have Faith In You" und wird in einem TV-Special im Dezember zu sehen sein.

Erfolgreich

1979 wurde die berühmteste schwedische Popband gegründet, 1974 siegten Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid beim Song Contest mit ihrem Hit "Waterloo". Private Streitigkeiten führten 1982 zum Aus der Band.