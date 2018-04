Ticket-Gewinn für Wanda-Hit

„Am liebsten würde ich ja nackt auftreten, aber dann gibt es eine Anzeige!“ Im aktuellen Seitenblicke-Magazin (ab heute in Ihrer Trafik) verrät Marco Michael Wanda (31) seine geheimen Wünsche zum Konzert-Hit des Jahres. Am Samstag (7. 4.) rocken Wanda mit Gips ihr großes ÖSTERREICH-Konzert in der Wiener Stadthalle. Die 12.000 Tickets sind seit Monaten ausverkauft. Neuer Austropop-Rekord!

Gewinn

Die letzen Tickets gewinnen Sie mit ÖSTERREICH jetzt auf oe24.at.