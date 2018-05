Datenschutzbestimmungen Gewinnspiele

Wenn Sie in die Zusendung von weiteren Newslettern eingewilligt haben, nutzen wir (oe24 Gmbh) und die im Konzernverbund hängenden Unternehmen (Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), MOWIS GmbH (wetter.at), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv), Bestkauf24 GmbH und Immoads Marketing GmbH), Ihre E-Mail-Adresse für die Zusendung unserer Newsletter an die angegebene E-Mail-Adresse (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Mit diesen Newslettern informieren wir Sie kostenlos über alle aktuellen Informationen aus Politik, Sport, Wetter und sonstigen tagesaktuellen Themen. Weiters erhalten Sie von uns alle Informationen über aktuelle Gewinnspiele und laufende Aktionen per Mail als auch telefonisch, sofern Sie diese angegeben haben.

Die Bereitstellung Ihrer E-Mail-Adresse ist erforderlich, um die Newsletter übermitteln zu können.

Sofern Sie nur am Gewinnspiel teilnehmen, werden wir Ihre eingegebenen Daten (E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Adresse und Telefonnummer) nur speichern, um Sie im Fall des Gewinns verständigen zu können (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Nach der Beendigung des Gewinnspiels löschen wir Ihre Daten binnen sieben Tagen.

Die Daten werden 24 Monate nach der letzten Verwendung gelöscht.

Sie können Ihre Einwilligung in den Erhalt unserer Newsletter jederzeit widerrufen. Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Rechtsbeziehung (zB Dokumentation der Einwilligung, Zusendung der Newsletter) verwendet. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht berührt.

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).

Sollten Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, dann wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:

oe24 GmbH

Friedrichstraße 10

1010 Wien

E-Mail: datenschutz@oe24.at