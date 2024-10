New Jersey kracht zum Auftakt auf Buffalo

Die NHL-Saison startet am Freitag in Prag.

Auch heuer beginnt die Saison der besten Eishockey-Liga der Welt in Europa. Am Freitag (ab 19 Uhr) kommt es in Prag zum NHL-Kracher der New Jersey Devils und der Buffalo Sabres. Beide Franchises wollen nach einer bescheidenen Saison im Vorjahr zurück ins Play-off. Die Sabres sind leicht favorisiert, auch weil sie in der Vorbereitung nur eine Niederlage einstecken mussten. New Jersey hingegen konnte nur zwei Siege einfahren. Insgesamt ist es das 177. Spiel im Grunddurchgang. Buffalo hat mit 85 Siegen gegenüber den 17 Erfolgen von New Jersey die Nase vorn. 17 Mal ging es in die Verlängerung. Allerdings lief es zuletzt im direkten Duell nicht nach Wunsch. In den vergangenen drei Spielen konnte Buffalo nur drei Siege feiern, das soll sich beim Auftakt-Doppel in Prag endlich ändern.