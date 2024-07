Rapid mit breiter Brust Richtung Aufstieg

Mit einem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Wisla Krakau kämpft Rekordmeister Rapid Wien am Donnerstag um den Aufstieg in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League.

Rapid Wien ist mit zwie Pflichtsiegen in die Saison gestartet. Am Donnerstag (ab 20.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) soll der im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Europa League der dritte Streich gegen Wisla Krakau folgen.

Nach dem 2:1-Sieg in Unterzahl im Hinspiel gehen die Hütteldorfer mit breiter Brust in das zweite Duell mit den Polen. Vor den eigenen Fans im Weststadion ist die Favoritenrolle (hier die Quoten zum Spiel auf www.admiral.at) auch klar verteilt.

Ein Unentschieden reicht der Klauß-Elf auch um den Aufstieg in die 3. Runde zu fixieren. Noch dazu haben die Wiener gegen polnische Klubs eine ausgezeichnete Bilanz. Erst ein Pflichtspiel (5:3 gegen Widzew Lodz 1982) ging verloren. Allerdings konnte man auch noch nie zwei Siege gegen den selben Verein erringen. Ein Remis am Donnerstag wäre also aus historischer Sicht schon nahezu aufgelegt und würde immer noch Grund zur Freude bieten.