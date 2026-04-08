Der neue Omoda 5 Hybrid mit Vollausstattung um nur 299 Euro pro Monat

Alles drin. Für alle Ansprüche.

Der Omoda 5 verbindet futuristisches Design mit intelligenter Technologie und höchstem Komfort. Effizient im Antrieb, intuitiv in der Bedienung und konsequent hochwertig ausgestattet. Urbaner Lifestyle trifft auf digitale Konnektivität – mit allem, was einen großartigen Crossover SUV ausmacht.

PLUS: 5 Monate Haftpflicht und Kasko GRATIS*

Holen Sie sich jetzt den neuen Omoda 5 Hybrid 5 HEV Comfort Line

Diese Ausstattungshighlights erwarten Sie in der Comfort-Linie:

• 224 PS-Systemleistung

• 5,3 l Kraftstoffverbrauch

• Infotainment Display

Typ:

Antrieb:

Neuwagen

1.5T GDI mit 1.499 cm³ Hubraum und 143 PS

165 kW (224 PS) Systemleistung Listenpreis: 25.490 Euro

Finanzierung Anzahlung:

Leasingrate (max. 10.000 km/Jahr):

Laufzeit:

Restwert:

Sollzinssatz (fix):

effektiver Jahreszinssatz (inkl. RSV und Gebühren):

Bearbeitungsgebühr:

Vertragsgebühr:

Gesamtbelastung: Barzahlungspreis: 0 Euro

299 Euro

60 Monat

13.570,00 Euro

6,13%

6,74%

240,00 Euro

110,04 Euro

31.860,04 Euro 25.490 Euro

Gleich anmelden und dieses limitierte Angebot sichern!

*) Bei Abschluss einer Versicherung über die Carplus. Unverbindliches Angebot der Autohaus Ebner GmbH & Co KG Group und Easyleasing GmbH. Angebot gültig bei Finanzierung über Easyleasing GmbH solange der Vorrat reicht und vorbehaltlich der Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien bis 31.05.2026.

Omoda 5 HEV Comfort Line Neuwagen: Rechtsgeschäftsgebühr: € 110,04. Bearbeitungsgebühr: € 240,-. Leasingrate p.m.: € 299,00. Anzahlung: € 0,- Laufzeit: 60 Monate (10.000 km/Jahr) Restwert: € 13.570,–. Sollzinssatz Fixzinsvereinbarung: 6,13% Gesamtbetrag: € 31.860,04, Kaskoversicherung obligatorisch, effektiver Jahreszinssatz (exkl. obligatorischer Kaskovers.): 6,74%. Barzahlungspreis: € 25.490,–.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easyleasing GmbH (abrufbar unter www.easyleasing.at.) *) 5 Monate Haftpflicht- und Kaskoversicherung gratis gültig bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpflichtversicherung über carplus (Wr. Städtische) mit Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Keine Barablöse möglich. Alle Beträge inkl. 20 % USt. und NoVA. Irrtümer, Tipp- und Druckfehler und Änderungen vorbehalten.