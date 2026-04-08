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Der neue Omoda 5 Hybrid mit Vollausstattung um nur 299 Euro pro Monat

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Der neue Omoda 5 Hybrid mit Vollausstattung um nur 299 Euro pro Monat

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Alles drin. Für alle Ansprüche.
Der Omoda 5 verbindet futuristisches Design mit intelligenter Technologie und höchstem Komfort. Effizient im Antrieb, intuitiv in der Bedienung und konsequent hochwertig ausgestattet. Urbaner Lifestyle trifft auf digitale Konnektivität – mit allem, was einen großartigen Crossover SUV ausmacht. 

  • KEINE Anzahlung
  • 60 Monate Laufzeit (10.000 km/Jahr inkludiert)
  • nur 299 Euro im Monat
  • fixer Sollzinssatz

PLUS: 5 Monate Haftpflicht und Kasko GRATIS* 

Holen Sie sich jetzt den neuen Omoda 5 Hybrid 5 HEV Comfort Line

Diese Ausstattungshighlights erwarten Sie in der Comfort-Linie:

• 224 PS-Systemleistung
• 5,3 l Kraftstoffverbrauch 
• Infotainment Display

Typ:
Antrieb:     
         		 Neuwagen
1.5T GDI mit 1.499 cm³ Hubraum und 143 PS
165 kW (224 PS) Systemleistung
Listenpreis:  25.490 Euro

Finanzierung  

Anzahlung:
Leasingrate (max. 10.000 km/Jahr):
Laufzeit:
Restwert:
Sollzinssatz (fix):
effektiver Jahreszinssatz (inkl. RSV und Gebühren):
Bearbeitungsgebühr:
Vertragsgebühr:
Gesamtbelastung:

Barzahlungspreis:

0 Euro
299 Euro
60 Monat
13.570,00 Euro
6,13%
6,74%
240,00 Euro
110,04 Euro
31.860,04 Euro

25.490 Euro

Gleich anmelden und dieses limitierte Angebot sichern!

*) Bei Abschluss einer Versicherung über die Carplus. Unverbindliches Angebot der Autohaus Ebner GmbH & Co KG Group und Easyleasing GmbH. Angebot gültig bei Finanzierung über Easyleasing GmbH solange der Vorrat reicht und vorbehaltlich der Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien bis 31.05.2026.
Omoda 5 HEV Comfort Line Neuwagen: Rechtsgeschäftsgebühr: € 110,04. Bearbeitungsgebühr: € 240,-. Leasingrate p.m.: € 299,00. Anzahlung: € 0,- Laufzeit: 60 Monate (10.000 km/Jahr) Restwert: € 13.570,–. Sollzinssatz Fixzinsvereinbarung: 6,13% Gesamtbetrag: € 31.860,04, Kaskoversicherung obligatorisch, effektiver Jahreszinssatz (exkl. obligatorischer Kaskovers.): 6,74%. Barzahlungspreis: € 25.490,–. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easyleasing GmbH (abrufbar unter www.easyleasing.at.) *) 5 Monate Haftpflicht- und Kaskoversicherung gratis gültig bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpflichtversicherung über carplus (Wr. Städtische) mit Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Keine Barablöse möglich. Alle Beträge inkl. 20 % USt. und NoVA. Irrtümer, Tipp- und Druckfehler und Änderungen vorbehalten. 

Gleich hier unverbindlich anmelden! 

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Ja, ich will weitere Informationen zu der OMODA 5 Aktion erhalten. Ich stimme zu, dass die Daten an das Autohaus Ebner gehen, um mir weitere Informationen zu geben. Es gelten die Datenschutzbestimmungen und die AGBs.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der oe24 media group GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
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