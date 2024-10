Armin Wolf legt wilde Tanz-Moves im ZiB-Studio hin

So haben Sie ORF-Star Armin Wolf wohl noch nie gesehen.

Anlässlich des 3. Geburtstags der „Zeit im Bild“ auf TikTok legt der ZiB2-Anchor zusammen mit Ambra Schuster und Idan Hanin wilde Tanz-Moves zum Song "Apple" von Charli XCX hin.





Die Reaktionen zum eigenwilligen Tanz-Video der ORF-Stars fallen unterschiedlich aus. Während einige User die Einlage für einen seriösen Moderator unpassend finden, bekommt Wolf auch Lob.

„Ohne Witz, Armin Wolf macht's am besten“, schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: „Armin wirkt echt so, als würd es ihm am meisten gefallen - so geil“. Ein dritter Nutzer schreibt wohl nicht ganz ernst gemeint: „Für den Hüftschwung von Armin zahl ich gerne Gebühren.“ Am Montag ist Armin Wolf dann wieder gewohnt als Moderator der Zeit im Bild 2 im Einsatz.