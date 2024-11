Banane für 6,2 Mio. Dollar versteigert

Kunst darf alles und liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Trotzdem klingt diese Geschichte völlig irre.

Es ist eine Banane, die an der Wand klebt - mit einem schlichten und handelsüblichem grauen Panzertape.

Nichts daran scheint ungewöhnlich, alles alltäglich - abgesehen davon, dass die Banane an der Wand klebt. Alle drei Tage soll sie ausgewechselt werden, empfiehlt der Künstler. Also klebt jemand alle drei Tage eine neue, frische Banane an die Wand.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Das ist der ganze Spuk bzw. die Kunst. Das New Yorker Auktionshaus Sotheby’s hat die Kunst- und Klebe-Banane jetzt für 6,2 Mio Dollar versteigert. Kein Witz! Für 6,2 Millionen Dollar. Sotheby’s pries das Auktionsstück auf X als die „berüchtigtste Banane der Welt“ an. Sie stammt von dem Konzeptkünstler Maurizio Cattelan. Das Kunstwerk hat auch einen Namen: Comedian.

#AuctionUpdate: Maurizio Cattelan’s iconoclastic 'Comedian' has captivated the world once again—this time in the #SothebysNewYork salesroom. The world’s most notorious banana just sold for $6.2M. #SothebysNOW pic.twitter.com/6bOSz0k5b0 — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2024

Banane statt Gemälde

Der Macher beschreibt seine Kunst so: „Für mich war Comedian kein Witz; es war ein aufrichtiger Kommentar und eine Reflexion darüber, was wir wertschätzen. Auf Kunstmessen regieren Geschwindigkeit und Geschäft, also sah ich es so: Wenn ich auf einer Messe sein müsste, könnte ich eine Banane verkaufen, wie andere ihre Gemälde verkaufen. Ich könnte innerhalb des Systems spielen, aber mit meinen Regeln.“