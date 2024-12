Darum steigt zu Weihnachten steigt das Risiko für einen Penisbruch

Forscher haben herausgefunden, dass zu Weihnachten das Risiko für einen Penisbruch steigt.

Weihnachten gilt als Fest der Liebe und wird nicht selten auch im Schlafzimmer gefeiert. Eine deutsche Studie zeigt jedoch, dass es dabei vermehrt zu Sex-Unfällen kommt.

Das Risiko eines Penisbruchs ist an Weihnachten besonders hoch. „Diese Verletzung tritt oft bei wildem Sex auf, insbesondere in Stellungen ohne direkten Augenkontakt“, erklärt Nikolaos Pyrgides von der Ludwig-Maximilians-Universität München. „Wäre jeder Tag wie Weihnachten, gäbe es in Deutschland 43 Prozent mehr Penisbrüche.“

Für die Untersuchung analysierten Forscher die Krankenhausdaten von 3.421 Männern, die zwischen 2005 und 2021 einen Penisbruch erlitten. Solche Verletzungen treten nicht nur zu Weihnachten vermehrt auf, sondern auch an Wochenenden und während der Sommerferien. An Silvester hingegen sind weniger Sex-Unfälle zu verzeichnen.