× Dieser Schnappschuss versetzt das Internet in Staunen

In einer australischen Facebook-Gruppe sorgt ein Foto von Rob Paule für viel Gesprächsstoff.

Er hat einen Eulenschwalm abgelichtet, der sich nahezu unsichtbar in seine Umgebung einfügt. Doch erst ein zweites Bild offenbart das beeindruckende Versteckspiel dieses Vogels.

Fotograf hält die Kunst der Tarnung fest

Rob Paule, ein aktiver Nutzer der Facebook-Gruppe "Native Birds Australia", hat kürzlich ein bemerkenswertes Foto eines Eulenschwalms geteilt. Das Bild wurde auf einem Wanderweg in Tuerong (Australien) aufgenommen und zeigt den Vogel in perfekter Tarnung. Paule berichtet, dass der Eulenschwalm in etwa 2,5 Metern Höhe saß und von den meisten Wanderern übersehen wurde.

Eule blieb unbemerkt

In seinem Post beschreibt Paule, wie der Vogel von rund 15 bis 20 anderen Wanderern unbemerkt blieb. "Diese Vögel sind nicht schwer zu entdecken, wenn man alleine ist und seine Umgebung genau beobachtet. Manchmal hat man das Gefühl, beobachtet zu werden, oder man hört ein leises Geräusch", erklärt er. Das erste Foto, das Paule geteilt hat, zeigt den Eulenschwalm perfekt getarnt mit erhobenem Kopf, sodass er nahezu vollständig mit der Baumrinde verschmilzt. Erst beim Betrachten des zweiten Bildes, das Paule später in den Kommentaren hochgeladen hat, wird der Vogel deutlich sichtbar.

© Facebook/Missi Throne ×

Der Vogel blieb für viele unbemerkt.

Einblick in die Welt der Eulenschwalme

Die Fotos von Paule haben auf Facebook schnell die Runde gemacht und viele Nutzer begeistert. Diesmal ist der Eulenschwalm gut zu erkennen, nur das Gefieder im Brustbereich zeigt weiterhin die perfekte Anpassung an die Baumrinde. Sean Dooley von "BirdLife Australia" erklärte gegenüber Yahoo News Australia, dass Eulenschwalme häufiger vorkommen, als man vermutet. "Diese Vögel nisten nicht in Mulden oder Höhlen, sondern sitzen auf Ästen. Ihre Strategie besteht darin, so gut wie möglich wie ein Stück totes Holz auszusehen", erläutert Dooley. Wenn eine potenzielle Bedrohung in der Nähe ist, verharren Eulenschwalme oft regungslos und sehen dabei aus, als hätten sie die Augen geschlossen. Doch laut Dooley schauen sie den Betrachter tatsächlich durch kleine Augenschlitze an.