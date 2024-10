Dieses Dorf liefert sich jährlich eine Fekalien-Schlacht

Im Süden Indiens, im Dorf Kairuppala im Distrikt Kurnool des Bundesstaats Andhra Pradesh, wird jedes Jahr ein außergewöhnliches Fest gefeiert.

Der sogenannte „Pidakala War“, auch als „India Poop War“ bekannt, ist ein jährliches Ritual, das auf hinduistischen Legenden basiert und mittlerweile weltweite Aufmerksamkeit erreicht. Die symbolische „Schlacht“, bei der die Teilnehmer Kuhdung verwenden, wird am Tag nach dem hinduistischen Frühlingsfest Ugadi ausgetragen. Dieses Fest wird mit Begeisterung gefeiert und sorgt regelmäßig für zahlreiche Reaktionen und Diskussionen in sozialen Medien.

Die Tradition des „Pidakala War“

Der Pidakala War ist ein Ritual, das auf einer mythologischen Erzählung über die hinduistische Göttin Bhadrakali und den Gott Veerabhadraswamy basiert. Veerabhadraswamy, eine Manifestation des Gottes Shiva, und Bhadrakali geraten einer Legende zufolge in einen Ehestreit. Zur Erinnerung an diese Auseinandersetzung werfen die Teilnehmer des Fests symbolisch Kuhdung aufeinander. Dieser „Kampf“ soll die göttliche Zwistigkeit darstellen und den Segen der beiden Gottheiten herbeirufen. Jedes Jahr versammeln sich die Dorfbewohner von Kairuppala und Menschen aus umliegenden Dörfern, um an dieser „Schlacht“ teilzunehmen. Kuhdung wird hierbei als rituelles „Wurfgeschoss“ verwendet. Der Pidakala War soll den Gläubigen Gesundheit, Regen und Wohlstand für die kommende Zeit bringen und gilt in der Region als wichtiges Ritual. Die kulturelle Bedeutung und der rituelle Einsatz von Kuhdung, einem traditionellen Material mit religiöser Symbolkraft, wird hierbei besonders betont.

Internationale Reaktionen auf das Fest in sozialen Medien

Seit 2018 hat das Festival auch in den sozialen Medien, besonders auf X (ehemals Twitter), erhebliche Bekanntheit erlangt. Unter dem Namen „India Poop War“ kursieren Aufnahmen und Videos des Festes, die in Windeseile verbreitet werden und Diskussionen sowie humorvolle Reaktionen hervorrufen. Am 28. Oktober 2024 veröffentlichte der Nutzer @AsianDigest auf X ein Video des Festes mit dem Titel „Poop War in India“, das in nur zwei Tagen über 52 Millionen Aufrufe verzeichnete.

Poop War in India pic.twitter.com/bljGFKhgGt — Crime Reports India (@AsianDigest) October 28, 2024

Solche Videos erzeugen häufig eine Mischung aus Neugier und Erstaunen, und zahlreiche Nutzer weltweit reagieren darauf mit Witzen und Memes. Die Faszination für dieses Ritual lässt sich teils durch die ungewöhnliche Verwendung von Kuhdung erklären, die in der hinduistischen Kultur allerdings eine wichtige Rolle spielt und in Ritualen als symbolisch reines Material gilt.