Dieses Unternehmen verkauft jetzt Bier mit Senfgeschmack

Freunde des klassischen Biers sollten sich jetzt festhalten: Eine Brauerei in den USA sorgt mit einer neuen und ungewöhnlichen Biersorte für Gesprächsstoff.

Die Hauptzutat ist nicht nur das übliche Hopfen, Malz und Wasser – sondern Senf! Was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Kreation, und wie kommt sie bei den Amerikanern an?

Die Geschichte hinter Fletcher's Corny Dogs

Dallas, USA . Seit über 80 Jahren begeistert das Unternehmen „Fletcher's Corny Dogs“ mit einer ganz besonderen Spezialität: Corn Dogs, also Würstchen im Teigmantel, die heiß und frisch serviert werden. Fletcher's ist auf der berühmten „State Fair of Texas“, einer großen Messe in Dallas (Texas, USA), eine feste Institution. Bereits seit 1942 gehen dort jährlich unzählige Corn Dogs über die Theke. Bemerkenswert ist, dass Fletcher's über Jahrzehnte hinweg strikt darauf bestand, seine Würstchen nur mit Senf anzubieten und lange Zeit Ketchup konsequent ablehnte. Erst 1994 ließ das Unternehmen die rote Sauce als Option zu, bleibt jedoch bis heute dem Senf treu.

© X/@SunsetLoungeDFW ×

Vom Würstchen zum Senfbier

Diese Liebe zu Senf ging sogar so weit, dass Fletcher's im vergangenen Jahr ein eigenes Bier auf den Markt brachte: das „Corny Dogs Mustard Beer“. Ja, richtig gehört – ein Bier mit Senfgeschmack! Ursprünglich als ein Gag gedacht, hat sich dieses Bier inzwischen zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. In diesem Jahr wird das Senfbier erstmals größer in den Verkauf gebracht. Laut der „New York Post“ plant Fletcher's, das Bier genau dort anzubieten, wo vor über 80 Jahren der erste Corn Dog verkauft wurde: auf der „State Fair of Texas“ in Dallas.

Here it is. The Mustard Beer from Martin House Brewing in Ft. Worth in collab with Fletchers that @GreatDonovan @TravisM1310 and myself tried today. For more beer follow me on IG: mcclearin pic.twitter.com/wfMpNoianB — Matt McClearin (@McMattRadio) September 27, 2024

Mit einem Alkoholgehalt von 5,5 % entspricht das „Corny Dogs Mustard Beer“ dem Alkoholgehalt eines normalen Biers, wie es auch in Österreich üblich ist. Doch geschmacklich unterscheidet sich dieses Bier deutlich von einem klassischen Pils. Die Besonderheit liegt im Senfaroma, das dem Bier eine würzige Note verleiht. Die Familie Fletcher betont, dass es ihnen bei dieser Biersorte nicht darum geht, den Geschmack eines normalen Biers zu kopieren. Stattdessen möchte das Unternehmen seine Kundschaft mit neuen, überraschenden Aromen begeistern.

Wer Senfbier probieren möchte, muss in die USA reisen

Wer sich selbst von dieser ungewöhnlichen Kreation überzeugen möchte, muss allerdings nach Dallas reisen. Das Senfbier ist nämlich ausschließlich vor Ort auf der „State Fair of Texas“ erhältlich. Bis zum 20. Oktober kann man es dort an Fletcher's Stand verkosten.

Fletcher's Erfolg auf der State Fair

Fletcher's Corny Dogs ist auf der texanischen Messe nicht nur für das Senfbier bekannt. Allein im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen rund 500.000 Corn Dogs – und das in nur 24 Tagen! Interessanterweise werden die Würstchen mittlerweile auch mit Ketchup angeboten, nachdem das Unternehmen seine ursprüngliche Senf-Exklusivität aufgegeben hat.