Royal Mail, der nationale Postdienst im Vereinigten Königreich (UK), wurde bereits 1516 von Heinrich VIII. gegründet und gehört heute zur Royal Mail Group Limited, die unter den Marken Royal Mail und Parcelforce operiert.

Aktuell sorgt ein eher ungewöhnliches Problem für Verzögerungen bei der Postzustellung in einer Stadt in Cornwall.

Royal Mail entschuldigt sich für Verzögerungen durch Möwenangriffe

Cornwall, England, Vereinigtes Königreich. Die Menschen in der Stadt Liskeard in Cornwall (England) haben kürzlich einen Brief von Royal Mail erhalten. Darin entschuldigt sich das Unternehmen für verspätete Postzustellungen und erklärt, dass die Zusteller durch angreifende Möwen behindert werden. Diese Möwen schützen aggressiv ihre Jungen und machen es den Zustellern schwer, die Post sicher zuzustellen.

Royal Mail bietet den betroffenen Menschen in Liskeard (England) zwei Möglichkeiten an: Sie können entweder warten, bis die Möwen ihre Jungen nicht mehr beschützen und somit weniger aggressiv sind, oder eine neue Adresse für die Zustellung angeben.

Gefahren durch Möwenangriffe

Ein Anwohner von Liskeard (England) beschrieb die Situation als "lebensgefährlich", wenn die Vögel nisten. In dem Brief von Royal Mail wird den Kunden versichert, dass das Unternehmen die Lage "täglich überwachen" werde. Es heißt weiter: "Wie Sie vielleicht wissen, haben wir derzeit Schwierigkeiten, Ihnen und Ihren Nachbarn sicher die Post zuzustellen, da Möwen in der Gegend unsere Zusteller angreifen, um ihre Jungen zu schützen."

Tägliche Zustellversuche trotz Schwierigkeiten

Royal Mail informiert die Menschen über die aktuellen Probleme und versichert ihnen, dass man weiterhin täglich versuchen werde, die Post zuzustellen. "Bitte entschuldigen Sie etwaige Unannehmlichkeiten, die dies verursachen kann", so der Brief weiter. "Während Royal Mail sich verpflichtet, eine konsistente tägliche Zustellung zu gewährleisten, hat der Schutz unserer Mitarbeiter höchste Priorität."

Naomi, eine Anwohnerin, berichtete, dass die Möwen jedes Jahr sechs Wochen lang auf dem Dach ihres Nachbarn nisten. "Ich habe im Moment ein Nest auf dem Dach meines Nachbarn und wir haben jedes Jahr sechs Wochen, in denen es irgendwie lebensgefährlich ist, hinauszugehen," sagte sie. "Mein ältester Sohn wird jeden Morgen angegriffen, wenn er zur Schule geht. Es ist wirklich ein tägliches Problem, bei dem ich sehe, wie Menschen, die vorbeigehen oder Dinge liefern, angegriffen werden."