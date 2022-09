Experten warnen vor neuem Genital-Bräunungstrend

TikToker ermutigen ihre Anhänger, ihre Genitalien zu bräunen. Experten jedoch fordern die Menschen auf, damit aufzuhören, da dies schlimme gesundheitliche Folgen haben könnte.

Ein neuer Trend erobert TikTok. Geht es nach einigen "Influencern" so soll es "In" sein, seine Genitalien zu bräunen. Viele der TikToker zeigen den Trend auch vor, Experten hingegen sind entsetzt und warnen vor den Folgen. Ein Clip ging auf dem sozialen Medium viral.

Laura Ann Kennedy sagte in dem Clip: "Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Damm-Sonnen gehört habt, aber das ist, wenn man sein Poloch dem Sonnenlicht aussetzt. 30 Sekunden sind so, als würde man den ganzen Tag mit der Kleidung in der Sonne herumlaufen. Vitamin D, das wird aufgesaugt." Das "Damm-Sonnen" ist auf TikTok viral gegangen und hat einige Kritik von Experten hervorgerufen. Bei diesem Trend bräunen Menschen ihre Genitalien in der Hoffnung, ihre Schwingungen zu erhöhen und Energie und Wohlbefinden zu fördern.

In der Regel liegt man auf dem Rücken und streckt die Beine in die Luft, aber auch die Yogapose des herabschauenden Hundes hat den Trend aufgegriffen. Einige Praktizierende berichten von einer Steigerung der Kreativität und Konzentration, während andere sagen, es verbessere ihre Schlafqualität, berichtet Insider.

Dr. Stephanie Ooi von der MyHealthcare Clinic sagte: "Dies ist ein klassisches Beispiel für medizinische Fehlinformationen in den sozialen Medien, die in einigen Fällen schädlich oder gefährlich sein können.

Auch Diana Gall von Doctor-4-U sagte: "Meditation sowie die Zufuhr von Vitamin D sind gut für die geistige und körperliche Gesundheit, aber Sie müssen dabei nicht Ihre Haut durch Sonneneinstrahlung schädigen."