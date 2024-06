× Frau will nicht ausziehen - Vermieterin hetzt Vogelspinne auf Sie

Die aufstrebende Politikerin, die derzeit für ein öffentliches Amt im US-Bundesstaat Minnesota kandiert, verteidigt ihr Vorgehen als "kreative Problemlösung".

Minneapolis, USA. Eine Geschäftsfrau aus Minneapolis soll versucht haben, eine Frau mit sehr fragwürdigen Methoden aus einer Wohnung zu ekeln, berichtet die "New York Post".

Marina Simonetti (30, Republikaner) bewirbt sich für ein politisches Amt. Ihr Slogan: "Mach mehr, aus weniger".

Marisa Simonetti (30), die derzeit für ein öffentliches Amt im US-Bundesstaat Minnesota kandiert, soll eine ausgewachsene Vogelspinne in der Wohnung ihrer Mieterin ausgesetzt haben.

Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera festgehalten, die Mieterin erhielt sofort eine Warnung auf ihrem Handy. Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm die Möchtegern-Politikerin in Handschellen fest.

This first video shows Marisa Simonetti tossing the tarantula down the stairs toward Jackie Vasquez, who was on the phone with the dispatcher at the time. pic.twitter.com/psFOMSovX3