Frechdachs: Sohn (6) von US-Abgeordneten wird zum Internet-Star

Während einer gewöhnlichen Rede im US-Kongress sorgt der Sohn eines Abgeordneten für großes Aufsehen. Was passiert ist und warum der kleine Junge nun das Internet erobert, erfahren Sie hier.

Washington, D.C., USA. Am Montagabend hielt der republikanische Kongressabgeordnete John Rose (59) eine relativ unspektakuläre Rede im US-Kongress. Doch das wahre Highlight spielte sich im Hintergrund ab, wo sein sechsjähriger Sohn Guy für jede Menge Unterhaltung sorgte.

Der Abgeordnete aus dem Bundesstaat Tennessee hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass sein Sohn Guy durch seine Grimassen und Albernheiten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Während John Rose eine Rede hielt, die sich um die Verteidigung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump (77) drehte, stahl Guy ihm die Show. Mit schelmischem Grinsen, Augenverdrehen und Zunge herausstrecken sorgte der Junge für zahlreiche Lacher im Internet, wie der viral gegangene Clip zeigt:

John Rose versuchte, die Gerichtsprozesse gegen Donald Trump als politisch motivierte Wahlkampfmanöver darzustellen, doch die Aufmerksamkeit der Zuschauer lag ganz woanders. Die Kamera fing die Grimassen von Guy perfekt ein, und das Internet konnte nicht genug davon bekommen. Der sechsjährige Junge wurde schnell zum viralen Star, als Videos und Bilder seines Auftritts sich rasant verbreiteten.

Nach seinem Auftritt im Kongress kommentierte John Rose auf humorvolle Weise die Situation: "Das bekomme ich, wenn ich meinem Sohn Guy sage, er soll für seinen kleinen Bruder in die Kamera lächeln."

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother ????‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35