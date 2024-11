Gewalt-Eklat nach Niederlage: "Pickleball"-Spieler tritt Kontrahent mit voller Wucht ins Gesicht

Ein brutales Video zeigt, wie ein Spieler nach einem Handschlag mit einem Fußtritt attackiert wird. Die Szene sorgt für Schlagzeilen in sozialen Medien und lässt Fragen zur Sportlichkeit in dieser neuen Disziplin aufkommen.

Pickleball, eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis, erfreut sich wachsender Beliebtheit – besonders in den USA und Lateinamerika. Gespielt wird auf einem verkleinerten Tennisfeld mit einem durchlöcherten Kunststoffball und Schlägern, die eher an Paddel erinnern. Der Sport zieht sowohl Anfänger als auch erfahrene Athleten an, da er strategisch, aber auch körperlich weniger anspruchsvoll als Tennis ist.

Der Zwischenfall ereignete sich bei einem Turnier in Cancún, einem bekannten Urlaubsort in Mexiko. In einem Doppelspiel konnte das Team von Peter Shonk, einem in Mexiko lebenden Spieler, den Sieg erringen. Doch was als sportliches Ereignis begann, endete mit einer Eskalation. Wie im Video zu sehen ist, bewegten sich beide Teams nach dem Spiel zum Netz, um sich sportlich die Hand zu reichen – ein üblicher Brauch. Doch dabei fiel der Schläger eines Spielers aus dem gegnerischen Team zu Boden. Peter Shonk, offensichtlich bemüht, das Missgeschick zu beheben, beugte sich über das Netz, um den Schläger aufzuheben. Plötzlich trat sein Gegner ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Shonk ging zu Boden und blieb regungslos liegen.

This video is absolutely insane.



It occurred after championship point from a tournament this weekend and the man that was assaulted, Peter Shonk, shared this video with us to post and wants everyone to know that he is ok.



While I understand things get heated at tournaments… pic.twitter.com/Mxxic8FbbS