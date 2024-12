Hündin kuschelt mit Baby, was sie dann tut lässt Millionen lachen

In einer kleinen Stadt in Ohio (USA) hat ein liebevoller Moment zwischen einem Baby und einem Golden Retriever die Herzen von Millionen berührt.

Erica Carillon (33) wurde im September Mutter ihres Sohnes Milo und konnte seither nicht genug davon bekommen, die entstehende Freundschaft zwischen ihrem Kind und ihrer Hündin Pepper zu beobachten. Ein lustiger Zwischenfall brachte diese besondere Verbindung nun ins Rampenlicht.

Golden Retriever klaut Babys Socke – Video erobert das Internet

Seit der Geburt ihres Sohnes ist Pepper, die vierjährige Golden-Retriever-Hündin, stets an Milos Seite. Erica beschreibt ihre Hündin als fürsorglich und verspielt. „Pepper verhält sich, als wolle sie ihn beschützen und gleichzeitig an allem teilhaben, was er macht“, erzählte Erica in einem Gespräch. Kürzlich hielt Erica ihren kleinen Sohn im Arm, während Pepper sich mit Neugier näherte. Immer wieder stupste die Hündin mit ihrer Schnauze sanft den Fuß des Babys an, ein Verhalten, das Erica als liebevolle Geste deutete.

Erica entschied sich, den Moment mit ihrer Kamera festzuhalten, in der Erwartung, ein süßes Erinnerungsfoto oder Video zu bekommen. Doch Pepper hatte andere Pläne. Nach mehreren Stupsern schnappte die Hündin sich die kleine Socke des Babys – behutsam und geschickt mit den Zähnen – und zog sie schließlich ab. „Ich hatte mit etwas Süßem gerechnet, aber als sie plötzlich die Socke abnahm, konnte ich mich vor Lachen kaum halten“, erzählte Erica. Der Moment war so spontan und lustig, dass er die junge Mutter mitten ins Herz traf.

Viral auf TikTok: Millionen sehen den Clip

Erica teilte das Video auf TikTok, wo es innerhalb weniger Tage über 2,8 Millionen Aufrufe erreichte. In den Kommentaren zeigten sich Nutzer begeistert von Peppers charmantem „Diebstahl“ und beschrieben die Szene als genau das, was sie an einem schlechten Tag gebraucht hätten. Die Resonanz überraschte Erica. „Ich wusste, dass es lustig war, aber ich hätte nie gedacht, dass es so viele Menschen erreicht“, sagte sie.

Eine besondere Beziehung

Trotz ihres Schabernacks bleibt Pepper ein unverzichtbarer Teil der Familie. Erica betonte, wie liebevoll und geduldig die Hündin mit Milo umgeht. „Sie wartet regelrecht darauf, dass er größer wird, damit sie endlich zusammen spielen können“, erzählte sie. Auch wenn Pepper ein Faible für Socken hat, nimmt Erica dies mit Humor: „Sie ist eine kleine Diebin, aber dafür eine wunderbare Gefährtin für meine Kinder.“ Oft legt Pepper sogar Spielzeug in Milos Nähe, um ihn zu beruhigen, wenn er weint.