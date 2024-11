In DIESEM Bundesland hat man die meisten Sex-Partner

Wo hat man die meisten Sexualpartner? Österreich liegt im Ranking weit vorne

Österreicherinnen und Österreicher haben laut einer neuen Parship-Umfrage im Durchschnitt mit 9,3 Personen Sex. Damit liegt man im sogenannten „Body Count“ im DACH-Vergleich vor den Deutschen und Schweizern.

Im innerösterreichischen Vergleich sind die Kärntner besonders freizügig. Sie kommen auf durchschnittlich 13,4 Sex-Partner und liegen damit vor den Niederösterreichern. Im Burgenland hingegen ist der Body Count mit 6,9 Personen am niedrigsten.

© Parship ×

Erinnerungslücken bei Männern

Männer geben laut der Studie mehr Sexualpartner an als Frauen (10,9 zu 7,3), können sich an die genaue Zahl aber auch deutlich öfter nicht mehr erinnern. So schweigt jeder vierte befragte Mann über die genaue Zahl seiner Partner.

„Die Anzahl der eigenen Sexualpartner oder die Zahl der vergangenen Sexualpartner eines Partners sagen wenig über die Qualität oder das Potenzial einer Beziehung aus“, so Parship-Psychologin und Sexologin Dania Schiftan über die Studie. „Wichtiger als die sexuelle Vergangenheit sind die gemeinsamen Werte, Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intimität in einer Beziehung. Was wirklich zählt, ist die Fähigkeit beider Partner, eine vertrauensvolle, respektvolle und unterstützende Partnerschaft zu pflegen, die auf gegenseitigem Verständnis und gemeinsamen Zielen basiert.“