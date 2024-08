In dieser Bar kann man auf Drinks spekulieren

In Barcelona gibt es eine Bar, die nicht nur durch ihr Angebot, sondern vor allem durch ihr innovatives Konzept besticht.

Eine Touristin, die auf dieses außergewöhnliche Lokal stieß, teilte ihre Begeisterung auf Social Media.

Eine Bar, die wie die Börse funktioniert

Barcelona, Spanien. Die Dow Jones Bar funktioniert nach einem einzigartigen Prinzip: Die Getränkepreise ändern sich in Echtzeit und orientieren sich an der Beliebtheit der jeweiligen Drinks. Das bedeutet, dass die Preise für Getränke je nach Nachfrage steigen oder fallen. Dieses System erinnert stark an die Funktionsweise einer Börse, wo Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen.

Louise, bekannt auf Instagram unter dem Namen @loulouexplores, war von der Dow Jones Bar so angetan, dass sie sie als die „coolste“ Bar bezeichnete, die sie je besucht hat. In einem Video, das sie auf Social Media teilte, zeigt sie sich begeistert von der ungewöhnlichen Atmosphäre und dem Konzept dieser Bar. Louise beschreibt, wie die Preise für beliebte Getränke, wie etwa Mojitos, steigen, während weniger nachgefragte Drinks, wie beispielsweise ein „Sex on the Beach“, im Preis sinken können.

© instagram/@@loulouexplores

Der Kurs der Cocktails wird in Echtzeit dargestellt.

Besonders spannend wird es in der Dow Jones Bar, wenn es zu sogenannten Preisstürzen kommt. Diese geschehen zufällig und lassen die Preise aller Getränke plötzlich fallen. In solchen Momenten herrscht an der Bar reger Andrang, da jeder die Gelegenheit nutzen möchte, sein Lieblingsgetränk zu einem günstigeren Preis zu ergattern.

Das Internet ist begeistert

Louises Video über die Dow Jones Bar ging auf Instagram viral und erhielt mehr als 1,4 Millionen Likes. Viele Nutzer lobten das Konzept als „genial“ und „klug“. Ein Kommentar betonte, dass diese Methode sicherstelle, dass keine Vorräte verschwendet würden. Andere zeigten ihre Begeisterung für die Bar mit Aussagen wie „Ich muss dort hin!“ oder „Das brauchen wir in England!“.

Kritische Stimmen zur Preisgestaltung

Trotz der weit verbreiteten Begeisterung gibt es auch kritische Stimmen. Einige User äußerten Bedenken, dass das Konzept problematisch werden könnte, wenn die Preise für beliebte Getränke zu stark steigen. Ein Nutzer merkte an, dass es besonders für diejenigen unangenehm sein könnte, die ein bestimmtes Getränk bevorzugen, dessen Preis plötzlich in die Höhe schnellt. Ein weiterer Kommentar wies darauf hin, dass die Buchhaltung in einer solchen Bar vermutlich eine Herausforderung darstellt.