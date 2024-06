× Klo-Zeit: Dieses Land führt jetzt Toiletten-Timer ein

Eine ungewöhnliche Toilettenlösung sorgt für Aufsehen.

Diese war jetzt Auslöser einer Diskussion über den Sinn und Zweck jener Installation.

Steigende Besucherzahlen in den Yungang-Grotten

Datong, Provinz Shanxi, China. Mitarbeiter der Yungang-Grotten berichten jetzt über die getroffenen Maßnahmen, um dem steigenden Besucheraufkommen gerecht zu werden.

Details zu den Yungang-Grotten:

Frühe buddhistische Höhlentempel

Entstanden zwischen 460 und 525 n. Chr. während der Nördlichen Wei-Dynastie

Aus Sandstein geformt

252 Grotten und Nischen

Seit 2001 UNESCO-Welterbe



Die Grotten, bekannt für ihre 252 Höhlen und 51.000 Buddha-Statuen, ziehen jährlich Millionen von Touristen an.

Digitale Timer in den Toiletten

In den Toiletten der Grotten zeigen jetzt digitale Timer die Dauer der Nutzung jeder Kabine an. Ein Video, das in chinesischen sozialen Medien geteilt wurde, zeigt diese Timer in einer Frauentoilette. Jede Kabine zeigt die Zeit an, die die Tür geschlossen ist, was darauf hinweist, dass sie in Benutzung ist.

Your time is counted!



Timers have been installed in the women's toilets in the Yungang Grottoes scenic area in Shanxi, China.



It is said that this is a way to cope with the increasing number of visitors to the Yungang Grottoes and the fact that the toilets in the scenic area… pic.twitter.com/TBs5htrLrQ — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 9, 2024

Ein Mitarbeiter der Grotten erklärte der staatlich geführten Lokalzeitung "Xiaoxiang Morning Herald", dass die Timer nicht dazu dienen, die Zeit auf der Toilette zu überwachen, sondern ein innovatives Management der Besucherströme zu ermöglichen. „Es ist unmöglich, dass wir jemanden mitten drin rausschmeißen würden. Und wir setzen kein Zeitlimit wie fünf oder zehn Minuten, wie lange man die Toiletten benutzen könnte.“

Die Yungang Grotten lockten 2023 ungefähr 3 Millionen Besucher an.

Ein Besucher der Stätte sagte der Zeitung, er fand die Timer „ein wenig peinlich“, aber auch technologisch fortschrittlich. „Man muss nicht draußen in der Schlange stehen oder an die Badezimmertür klopfen. Aber es fühlte sich an, als würde ich überwacht.“

Ein weiterer Mitarbeiter sagte der Nanchang Evening News, dass die Timer seit dem 1. Mai dieses Jahres in Betrieb seien und das „Wohlbefinden aller Gäste sicherstellen sollen, falls einige Gäste die Toilette für längere Zeit nutzen und ein Notfall eintritt“.

Reaktionen im Netz

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren gemischt. Viele fragten nach der Notwendigkeit der Timer und sahen sie als Verschwendung von Geld. „Eine Touristenattraktion ist kein Büro – wer würde seine Zeit auf den Toiletten verbringen?“, schrieb ein Nutzer auf Weibo. Ein anderer Nutzer fragte: „Warum geben sie das Geld nicht einfach für den Bau weiterer Toiletten aus?“

Mehr als 3 Millionen Touristen besuchten 2023 die Yungang-Buddha-Grotten, eine der größten Attraktionen in Nordchina. Die Grotten sind ein bedeutendes Zeugnis der buddhistischen Höhlenkunst des 5. und 6. Jahrhunderts.

Kontroverse von 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass in China digitale Timer in Toiletten für Diskussionen sorgen. Bereits 2020 wurde ein Technologieunternehmen in Peking von Social-Media-Nutzern kritisiert, weil es ähnliche Timer in einem Büro installiert hatte.