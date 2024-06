Mann (46) will Haus von Ex abfackeln und brennt dann selbst

Ein Mann aus Albuquerque, USA, wollte das Haus seiner Ex-Freundin anzünden.

Am Ende musste er mit brennender Kleidung fliehen. Wie konnte es so weit kommen?

Versuchter Brandanschlag endet in einem Desaster

Albuquerque, USA – In einem Akt der Vergeltung versuchte ein US-Amerikaner das Haus seiner Ex-Freundin in Brand zu setzen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Statt das Gebäude zu zerstören, geriet er selbst in Flammen und musste fluchtartig den Tatort verlassen.

Die Tat ereignete sich Ende Mai und wurde von einer Überwachungskamera festgehalten. Die "New York Post" berichtete ausführlich über die Geschehnisse. Artemio Sanchez-Ortega, 46 Jahre alt, wurde dabei beobachtet, wie er sich mit einem Benzinkanister dem Haus seiner ehemaligen Partnerin näherte.

Eine verhängnisvolle Nacht

Nach Angaben der Zeitung hatte Sanchez-Ortega seine Ex-Freundin mehrfach betrunken angerufen. Da sie nicht reagierte, beschloss er, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Die Überwachungskamera zeigt, wie er den Zaun des Grundstücks überwand und versuchte, das Haus seiner Ex-Freundin in Brand zu setzen.

Das Ziel verfehlt

Obwohl es ihm gelang, eine Mülltonne in Brand zu setzen, wodurch die Flammen auf Sträucher und geparkte Autos übergriffen, blieb das Haus unversehrt. Stattdessen wurde Sanchez-Ortega selbst Opfer seines eigenen Anschlags. Sein gesamter Körper stand in Flammen.

Flucht in letzter Sekunde

In Panik versuchte Sanchez-Ortega zu fliehen. Dabei stolperte er, konnte sich aber letztlich zu seinem in der Nähe geparkten Pickup retten und davonfahren. Bis heute wurde er nicht gefunden. Unklar bleibt, ob er ernsthafte Verletzungen davontrug oder nur seine Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ermittlungen laufen

Die Ex-Freundin und ihre Kinder blieben bei dem Vorfall unverletzt, kamen jedoch mit dem Schrecken davon. Die Polizei von Albuquerque ermittelt weiterhin in diesem Fall.

Ein versuchter Racheakt endet in einem Fiasko – ein Beispiel dafür, wie unberechenbar das Leben sein kann.