Mittelalter-MMA: Hier geht es mit Schwert und Schild in den Ring

Nein, das ist kein Ausschnitt aus einem Film, sondern eine real existierende Kampfkunst, die die moderne MMA-Welt mit dem finsteren Mittelalter verbindet.

In dieser kuriosen Disziplin treten Kämpfer in vollständiger Ritterrüstung gegeneinander an und nutzen dabei natürlich Schwerter und Schilde.

Die verrückte Welt des mittelalterlichen MMA

Die Welt des mittelalterlichen MMA (Mixed Martial Arts) ist ebenso einzigartig wie spektakulär. Hier treffen die harten und schnellen Techniken der modernen Kampfkünste auf die rustikale und beeindruckende Ausrüstung des Mittelalters. Die Kämpfer tragen echte Körperrüstungen und verwenden historische Waffen wie Schwerter und Schilde im Kampf, wie diverse Videos die auf Social Media die Runde machen, zeigen:

New Sport just dropped: Medieval MMA pic.twitter.com/SVXoHucU58 — Dexerto (@Dexerto) July 16, 2024

Ursprung der ritterlichen MMA-Kämpfe

Ursprünglich wurde diese Kampfart als ein Gimmick bei Veranstaltungen von M-1, Russlands größter MMA-Organisation, eingesetzt. Es diente als Lückenfüller zwischen den regulären Kämpfen. Doch die Begeisterung der Fans nach dem ersten Auftritt war so groß, dass Vadim Finkelchtein, der Präsident von M-1, entschied, diese Disziplin zu einer festen Komponente zu machen.

Armored MMA - medieval cage fighting from USA pic.twitter.com/SF8nG92BHE — Matysek (@Matysek88) June 28, 2024

„Die Reaktion der Fans hat mich beeindruckt, als wir das erste Mal in St. Petersburg bei der M-1 Challenge 50 einen solchen Kampf veranstaltet haben“, sagte Finkelchtein gegenüber mmafighting.com. „Die Zuschauer schienen es wirklich zu genießen. Sie waren begeistert und unterstützten die Ritter. Daher dachte ich, es lohnt sich, damit weiterzumachen. Ursprünglich war der Ritterkampf nur dazu gedacht, die Pause zwischen den Vorkämpfen und den Hauptkämpfen zu füllen.“ Seit Anfang 2016 hat sich die Mittelalter-Division erheblich weiterentwickelt und umfasst nun über 50 Kämpfer.