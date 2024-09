"Möchte nicht darüber sprechen" - Darts-Star sorgt mit Furz für Wirbel

Der englische Profi James Wade steht im Mittelpunkt der Debatte. Doch war es wirklich ein Missgeschick oder doch nur sein Schuh? Trotz dieses kuriosen Vorfalls musste sich Wade letztlich im Halbfinale geschlagen geben.

Leicester, England. Am ersten Abend der PDC Europe sorgte der 41-jährige Darts-Star James Wade für eine Menge Aufregung. Nachdem er sein Viertelfinalspiel gegen den 26-jährigen Callan Rydz knapp mit 6:5 gewonnen hatte, schien die eigentliche Spannung des Spiels nicht das Hauptthema zu sein. Stattdessen sorgte ein auffälliges Geräusch während der Übertragung für Schlagzeilen.

Als Wade seine Pfeile auf einem Tisch ablegte, hörte es sich verdächtig nach einem Furz an. Das Geräusch klang – wie viele Zuschauer es ausdrückten – "feucht". Wade untermalte die Situation mit einer ungewöhnlichen Bewegung, bei der er sich leicht vorbeugte, was die Spekulationen weiter anheizte.

Das dazugehörige Video verbreitete sich in rasantem Tempo auf den sozialen Netzwerken. Besonders auf X (ehemals Twitter) sorgte die Szene für tausende Kommentare und Lacher. Rund 1,1 Millionen Mal wurde das Video bereits angeklickt, was zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der Vorfall erregte.

Wade reagierte auf die wachsende Neugier und Belustigung noch am selben Abend und versuchte, die Situation aufzuklären. In einer etwas kuriosen Erklärung behauptete er, dass das Geräusch von einem Klettverschluss seiner neuen Turnschuhe verursacht worden sei. Er schrieb auf X: „Es gibt Filmmaterial, das zeigt, wie ich am Ende eines meiner Spiele angeblich einen 'Furz' mache. In Wirklichkeit war es der Klettverschluss meiner neuen Turnschuhe. Für mich ist das Thema damit erledigt, und ich möchte nicht weiter darüber sprechen.“

I feel I must address a situation following my run to the semi-finals of PC22 today. Footage has emerged of me doing what appears to be a "shart" at the end of one of my matches, It was actually the velcro on my new trainers. I now consider this matter put to bed as don't wish to… pic.twitter.com/BXbVWf8QTU