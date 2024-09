Mutter will Kinder reinschmuggeln, dann klicken die Handschellen

Was als spaßiger Ausflug in einen der beliebtesten Vergnügungsparks der Welt geplant war, endete für eine Frau und ihre Kinder mit einer unerwarteten Wendung.

In Anaheim, Kalifornien, versuchte eine Mutter, ihre beiden Kinder heimlich in den „Disney California Adventure Park“ zu bringen – ohne dafür Eintrittskarten zu haben. Ihr Plan scheiterte jedoch, und am Ende klickten die Handschellen.

Mutter versuchte Kinder ins Disneyland zu schmuggeln

Der Vorfall ereignete sich im „Disney California Adventure Park“, der neben dem berühmten Disneyland in Anaheim, Kalifornien (USA), liegt. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Fernsehsenders KTLA soll die Frau versucht haben, ihre Kinder ohne gültige Eintrittskarten in den Park zu schmuggeln. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt die Mutter mit glitzernden Mausohren auf dem Kopf, wie sie von Sicherheitskräften abgeführt wird – unter den entsetzten Blicken ihrer Kinder. Besonders brisant: Es wird spekuliert, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass sie versuchte, unrechtmäßig in den Park zu gelangen. Wie sie es jedoch in den Park schaffte, ohne erwischt zu werden, bleibt unklar.

Disneyland-Tickets für einen Tag kosten aktuell je nach Saison zwischen 100 und 150 US-Dollar (ca. 95 bis 142 Euro) pro Person, was die Mutter möglicherweise dazu veranlasste, einen Weg zu suchen, um die teuren Eintrittskosten zu umgehen.

Verweigerung der Zusammenarbeit führt zur Festnahme

Als Sicherheitskräfte auf die Mutter aufmerksam wurden, kontrollierten sie sie. Die Frau verweigerte jedoch die Zusammenarbeit, indem sie sich weigerte, ihren Ausweis zu zeigen. Diese Weigerung führte letztlich dazu, dass die örtliche Polizei eingeschaltet wurde. Anstatt die Angelegenheit friedlich zu klären, führte das Verhalten der Mutter zu ihrer Verhaftung. Ihr Aufenthalt im Vergnügungspark endete damit schneller als erwartet.