Schinken-Problem: Darts-Star lässt sich jetzt den Kiefer brechen

Michael van Gerwen, der dreimalige Weltmeister im Darts, steht vor einer ernsthaften medizinischen Herausforderung.

Trotz seines erfolgreichen Auftretens beim World Matchplay wartet auf den niederländischen Sportler eine Operation, die ihn vorübergehend aus dem Spiel nehmen wird.

Darts-Star Michael van Gerwen: Kieferoperation notwendig

Der bekannte niederländische Darts-Spieler Michael van Gerwen (35) kämpft momentan beim World Matchplay um einen weiteren großen Titel. Doch nach dem Turnier muss er sich einer ernsthaften medizinischen Behandlung unterziehen. Wie van Gerwen in einem Interview mit der Tageszeitung AD erklärte, steht eine komplizierte Kieferoperation an, bei der sowohl der Ober- als auch der Unterkiefer gebrochen und neu eingestellt werden sollen.

Starker Unterbiss als Ursache

Van Gerwen leidet unter einem starken Unterbiss, der ihm im Alltag erhebliche Probleme bereitet. "Das stört mich sehr", erläutert der auch als "Green Machine" bekannte Spieler. "Es beeinträchtigt das Essen, führt zu schnellerem Zahnverschleiß und verstärkt das Schnarchen." Um diese Probleme zu beheben, sollen die obere Kauleiste um sechs Millimeter nach vorn und die untere um drei Millimeter nach hinten verschoben werden.

Sorgen und Erwartungen

Natürlich bereitet die bevorstehende Operation van Gerwen Sorgen. Dennoch zeigt er sich auch erleichtert: "Ich freue mich darauf, damit abschließen zu können. Es ist frustrierend, nicht einmal eine Scheibe Schinken durchbeißen zu können. Irgendwann reicht es einfach." Dies wird bereits seine dritte Operation innerhalb kurzer Zeit sein. Im Juni 2022 wurde er am rechten Oberarm wegen eines Karpaltunnelsyndroms operiert. Letztes Jahr musste er sich einer ersten Zahn-OP unterziehen.

Fortschritte beim World Matchplay

Trotz der bevorstehenden Operation bleibt van Gerwen fokussiert auf seinen sportlichen Erfolg. Beim aktuellen World Matchplay steht er nach einem deutlichen Sieg gegen das Darts-Talent und den Vize-Weltmeister Luke Littler (17) im Achtelfinale. Van Gerwen betont, dass der Unterbiss ihn beim Darts-Spielen nicht beeinträchtigt. "Es ist eher eine Unannehmlichkeit. Es ist wichtig, das Richtige für sich selbst zu tun und langfristig zu denken."

Ziele nach der Operation

Van Gerwen hofft, dass die Operation innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein wird und er wieder einsatzbereit ist. Er plant, bei der Players Championship am 21. und 22. August wieder dabei zu sein. Idealerweise würde er sich mit einem weiteren Titel in die Pause verabschieden. Der Anfang dafür ist gemacht, denn am Montagabend besiegte van Gerwen Luke Littler klar mit 10:6 in den Legs. Im nächsten Spiel am Mittwoch trifft er im Achtelfinale auf den Engländer Joe "The Rockstar" Cullen (35).