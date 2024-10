Seaworld-Panne: Killer-Wal bespritzt Zuschauer mit Fäkalien

Ein unvergesslicher Moment im SeaWorld San Antonio – doch leider aus den falschen Gründen.

In Freizeitparks wie SeaWorld sind tierische Vorführungen ein fester Bestandteil des Programms. Besonders die Auftritte von Orcas, auch als Schwertwale bekannt, ziehen viele Besucher an. Doch während die Shows in der Regel für Begeisterung sorgen, ging an einem Samstag in SeaWorld San Antonio (USA, Texas) einiges schief.

Orca sorgt für unangenehme Überraschung

Es begann wie jede andere Vorstellung in SeaWorld: Die Schwertwale beeindruckten mit ihren Kunststücken, während die Zuschauer, vor allem jene in den vorderen Reihen, erwartungsvoll auf die spritzigen Wasserfontänen warteten. Doch dieses Mal war die Wasserdusche alles andere als willkommen. Während einer Vorführung tauchte ein Orca kurz an die Wasseroberfläche und entleerte sich dabei direkt am Rand des Beckens. Dies wäre an sich bereits ein ungewöhnlicher Vorfall, doch der Wal kehrte sogleich zurück, um mit seiner massiven Schwanzflosse eine große Welle zu erzeugen.

Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 19, 2024

Die Welle trug jedoch nicht nur klares Wasser mit sich – vielmehr wurden die Zuschauer in der vordersten Reihe mit einer Mischung aus Wasser und Fäkalien bespritzt.

Der unglückliche Splash-Zone-Moment

Üblicherweise freuen sich die Gäste von SeaWorld darauf, im sogenannten „Splash-Bereich“ durch das Wasser, das die Orcas während ihrer Show hochspritzen, nass zu werden. Dies ist fast schon ein fester Bestandteil des Erlebnisses. Doch wie ein betroffener Besucher treffend kommentierte: „Wir haben damit gerechnet, nass zu werden, weil wir so nah sitzen, aber nicht auf diese Art. Es roch furchtbar, und die Leute haben gewürgt.“ Es war eine Situation, die sicherlich niemand erwartet hatte, und die Geruchsbelästigung machte es noch schlimmer. Anstelle einer erfrischenden Abkühlung erlebten die Zuschauer einen äußerst unangenehmen Moment, der sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird – allerdings nicht im positiven Sinne.

SeaWorlds Reaktion auf den Vorfall

Wenig überraschend verbreitete sich das Video des Vorfalls schnell im Internet, wo es auf zahlreichen Plattformen viral ging. SeaWorld, das für seine Shows mit Meeressäugern weltweit bekannt ist, war sich der peinlichen Situation bewusst und handelte sofort. Die Besucher, die unglücklicherweise von dem Kotregen getroffen wurden, wurden laut Angaben des Parks in einen speziellen Bereich gebracht, wo sie sich mit Seife, frischem Wasser und Handtüchern säubern konnten.

Neue Kleidung mussten sich die Betroffenen jedoch selbst im Souvenirshop kaufen. Eine vielleicht wenig tröstliche Geste seitens des Parks, die jedoch nicht bei allen auf Verständnis stieß.

Offizielle Stellungnahme von SeaWorld

SeaWorld äußerte sich auch offiziell zu dem Vorfall. In einer Stellungnahme hieß es: „Wir bedauern diesen unglücklichen Vorfall und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um den Komfort und die Gesundheit unserer Gäste zu gewährleisten. Unser Team hat die festgelegten Protokolle befolgt, um mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren. Wir werden unsere Verfahren überprüfen, um sicherzustellen, dass so etwas in Zukunft nicht erneut passiert.“