Stotteranfall als Biden USA mit einem Wort beschreiben will

Joe Biden beschreibt Amerika mit einem einzigen Wort und sagt "Asufutimaehaehfutbw".

In einem Ausrutscher hat US-Präsident Biden versucht, Amerika mit einem einzigen Wort zu beschreiben und den Amerikanern damit einen Zungenbrecher beschert. US-Präsident Joe Biden ist in den Nachrichten und in den sozialen Medien immer wieder für seine Ausrutscher bekannt. 2022 hat Herr Biden versucht, Amerika mit einem einzigen Wort zu beschreiben, und den Amerikanern damit einen Zungenbrecher beschert. Das Video dieses Vorfalls ging in den sozialen Medien viral.

In dem Clip ist Herr Biden deutlich zu hören, wie er sagt: "Amerika ist eine Nation, die mit einem einzigen Wort definiert werden kann." Während er dieses eine Wort spricht, sagt er weiter etwas wie "Asufutimaehaehfutbw".

Das Video hat die Nutzer amüsiert. In nur wenigen Stunden hat es über 4 Millionen Aufrufe und mehr als 36.000 Likes auf Twitter erhalten. Der Beitrag wurde bisher von fast 8.000 Nutzern getwittert.