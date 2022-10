Video geht viral: Schüler wirft Polizist mit Wrestling-Move zu Boden

Ein Video geht derzeit in den sozialen Netzwerken um die Welt. Es zeigt einen 15-jährigen Schüler, wie er einen Polizisten vor dutzenden Zusehern auf den Boden wirft. Die Aufnahmen erinnern stark an einen Kampf im Wrestling-Ring.

In St. Cloud, Florida kam es zu einem dramatischen Vorfall. Aus bisher ungeklärten Gründen, ging ein 15-jähriger auf einen Polizisten los und haute diesen mit Schwung auf den Boden. Dieser erlitt leichte Verletzungen bei der Schlägerei.

Polizei veröffentlicht Aufnahmen

Die Polizei hat nun die Aufnahmen der Kamera, welche amerikanische Polizisten ständig am Körper tragen, veröffentlicht und ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Bei dem attackierten Beamten handelt es sich um einigen ehemaligen Soldaten, welcher bereits seit zwölf Jahren an dieser Schule für Sicherheit sorgt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14-jährigen Schülern, wo er schlichtend eingreifen wollte. Als er gerade dabei war, die zwei Aufsässigen zu trennen, wurde er plötzlich von hinten am Hals gepackt.

Es kam zu einer Auseinandersetzung, wo der junge Schüler den Polizisten zu Boden brachte. Schulpersonal, welches sich in der Nähe befand, eilte im schließlich zur Hilfe und gemeinsam konnten sie den Wrestler festnehmen. Nun wird er wegen Körperverletzung und gewaltsamen Widerstandes gegen einen Polizeibeamten angezeigt. Welche Strafe ihm droht und aus welchen Motiv er so gehandelt hat, ist derzeit noch unbekannt.