Neuer Akku-Gamechanger aus China im Anmarsch

China revolutioniert die Batterietechnologie: Durchbruch bei Lithium-Schwefel-Batterien.

General New Energy (GNE) aus China hat laut "ESS News" bahnbrechende Fortschritte in der Lithium-Schwefel (Li-S) Batterietechnologie gemacht. Das Resultat: Ein Prototyp mit einer beeindruckenden Energiedichte von 700 Wh/kg! Diese neue Batterie übertrifft die aktuell gängigen Lithium-Ionen-Batterien bei weitem und bietet sowohl verbesserte Reichweite als auch mehr Sicherheit. Li-S-Batterien, die Schwefel als Kathode und Lithium als Anode nutzen, könnten somit die Zukunft der Energiespeicherung prägen.

Theoretisch können Lithium-Schwefel-Batterien Energiedichten von bis zu 2.600 Wh/kg erreichen, also mehr als das Fünffache der Lithium-Ionen-Technologie. Darüber hinaus sind Schwefelressourcen reichlich vorhanden, kostengünstig und umweltfreundlich obendrein. Dennoch stehen Li-S-Batterien vor technischen Hürden, wie der schlechten elektrischen Leitfähigkeit von Schwefel und dem sogenannten "Shuttle-Effekt", der Leistung sowie Lebensdauer der Batterien beeinträchtigt.

Das Forschungsteam von GNE hat unter der Leitung von Dr. Jiujun Zhang innovative Materialien und Designs entwickelt, um die genannten Herausforderungen zu meistern. Durch die Verwendung von Nanobeschichtungen sowie speziellen Elektrolytzusätzen konnten sie die Leitfähigkeit von Schwefel verbessern und den Shuttle-Effekt mildern. Das 2022 gegründete Unternehmen GNE strebt in Bälde die Kommerzialisierung der neuen Batterien an und hat bereits mehrere Patente für Schlüsseltechnologien in der Batterieforschung gesichert. Mit einer modernen Produktionslinie und einem engagierten Qualitätssicherungsteam will das Unternehmen neue Maßstäbe in der Energiespeicherbranche setzen.