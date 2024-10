Apple zeigt brandneue Macs bei "Woche der Ankündigungen"

Apple will kommende Woche mindestens drei neue Macs präsentieren.

Apple hat im Jahr 2024 noch Großes geplant - das kündigte Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing beim US-Konzern, via Post auf der Social Media Plattform "X" an.

Mac (????) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Die "aufregende Woche voller Ankündigungen“ hält mindestens drei neue Produkte für alle Apple-Fans bereit:

MacBook Pro M4: Einsteiger-Gerät mit 14 Zoll und M4-Chip, doch soll es auch MacBook-Pro-Modelle mit M4 Pro und M4 Max in 14 und 16 Zoll geben

iMac M4: Mit M4-Chip und 24-Zoll-Display

Mac mini M4: Kleinster und günstigster Mac im kompakten Design mit M4-Chip oder M4 Pro

Alle neuen Macs sollen mindestens 16 GB RAM erhalten, um die Leistung zu optimieren, insbesondere mit Blick auf zukünftige KI-Anwendungen. Neben diesen Hardware-Ankündigungen sind auch Software-Updates für iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 sowie die Quartalsergebnisse für die Monate Juli bis September zu erwarten.

Los geht es am Montag, den 28. Oktober, wobei bis spätestens Mittwoch alle neuen Modelle vorgestellt werden sein sollen. An diesem Tag hat Apple nämlich Journalisten und Influencer zu einem exklusiven Hands-on in Kalifornien eingeladen. Anstatt alle Neuheiten an einem Tag zu präsentieren, wird Apple seine Enthüllungen über mehrere Tage verteilen, was bereits in der Vergangenheit Teil der Marketing-Taktik war.