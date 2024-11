Großer Check: Welcher Anbieter das beste Netz hat

Im großen connect-Test 2024 schneiden die heimischen Mobilfunker "überragend" und "sehr gut" ab.

Die Ergebnisse des jährlichen Mobilfunknetztests, den das deutsche Techmagazin connect seit fast 20 Jahren durchführt, sind da. Auch in diesem Jahr wurde dabei mit hohem Aufwand und kundennahen Testverfahren ermittelt, welche Netzbetreiber in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz die Nase vorn haben.

Magenta vor A1

Bereits zum siebten Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich. Der Anbieter erreicht 975 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note "überragend". Der Testsieger liegt in allen drei Testdisziplinen vorn: Sprache, Daten und Crowdsourcing. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note "überragend". In vielen Testdisziplinen liegt der Anbieter annähernd gleichauf mit Magenta. Drei erhält mit 939 Punkten die Note "sehr gut" und den dritten Platz, gleichzeitig zeigt der Anbieter mit einem Plus von 24 Punkten im Vergleich zum Vorjahr die größte Verbesserung im DACH-Raum.

Zum Vergleich: In Deutschland kommt die Telekom als bester Anbieter auf 970 Punkte, in der Schweiz Swisscom auf 977 Punkte.

„Es ist es eine besondere Auszeichnung, das Ergebnis vom Vorjahr ausbauen zu können und den Test erneut mit der Note „überragend“ für uns zu verzeichnen. Damit sehen wir uns in unserem Bestreben bestätigt, Österreich in die digitale Zukunft zu führen und unseren Kundinnen und Kunden das beste Netz auf dem Weg dorthin bereitzustellen“, so Rodrigo Diehl, CEO von Magenta Telekom.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr - wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.