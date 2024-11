Microsoft 365 zieht Preise an und macht Office teurer

Die aktuellen Preiserhöhungen für Microsoft-365-Nutzer sind vor allem der KI-Integration geschuldet.

Microsoft plant, in ausgewählten Märkten neue Abonnement-Modelle einzuführen, die mit einer Erhöhung der Preise einhergehen. So steigt in Australien der Preis für ein Jahresabo von Microsoft 365 Family von 139 auf 179 Australische Dollar – das entspricht einem Anstieg von 28,8 Prozent. Hintergrund dieser Preisanpassung ist die Integration von KI-Tools wie dem Copilot in die Standardabos, die den Nutzern zusätzliche Funktionen bieten sollen.

Die Integration des Copilot ermöglicht den Nutzern monatliche Credits, die in Anwendungen wie Word, Excel und Outlook sowie in Windows-Apps wie Paint und Notepad verwendet werden können. Bislang war der Copilot nur im Premium-Abonnement "Copilot Pro" verfügbar, was die neuen Abo-Modelle besonders attraktiv macht. Wer jedoch auf die KI verzichten möchte, muss aktiv werden und auf das "Microsoft 365 Classic"-Abo umsteigen, was eine Kündigung des aktuellen Abos erfordert.

Derzeit wird dieses neue Modell lediglich im asiatisch-pazifischen Raum getestet, wobei unklar ist, ob und wann es überhaupt in anderen Regionen umgesetzt wird. Die automatische Integration der KI ohne Option zur Deaktivierung sorgt bereits für Unmut unter den Nutzern. In sozialen Medien äußern viele Enttäuschung und kritisieren die Entscheidung. Ein Reddit-Nutzer beschreibt die KI als „unerwünschtes Zusatzpaket“, das unnötig Systemressourcen beanspruche und die Hardware belaste.