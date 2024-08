X kämpft weltweit mit Ausfällen

Auch in Österreich meldeten zahlreiche User Ausfälle.

Die Social-Media-Plattform X kämpft mit weitreichenden Störungen. Allein in den USA gingen auf dem Höhepunkt der Ausfälle am Dienstagabend (Ortszeit) mehr als 36.500 Störungsmeldungen ein, wie die Website Downdetector.com, die Ausfälle verschiedener Online-Dienste überwacht, mitteilte. Die Probleme waren nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Downdetector verzeichnete auch mehr als 3.300 Störungsmeldungen aus Kanada und rund 1.600 aus Großbritannien. Auch in Österreich meldeten am frühen Mittwochmorgen zahlreiche User Probleme.

Diese Zahlen beziehen sich auf den Stand um 23.20 Uhr Ortszeit an der Ostküste der USA (5.20 Uhr MESZ). Die genaue Ursache der Ausfälle ist noch nicht bekannt. Eine Stellungnahme von X zu den aktuellen Problemen steht noch aus. Eine Anfrage von Reuters außerhalb der regulären Geschäftszeiten blieb zunächst unbeantwortet.