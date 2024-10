Abenteuer vor der Tür: Winterurlaub im Bergparadies Dorfgastein

Das Bergparadies Dorfgastein liegt ideal für alle, die den perfekten Mix aus Aktivität und Erholung suchen. In nur zwei Minuten erreicht man die Fulseckbahn, die den Einstieg in die Skischaukel Großarl-Dorfgastein mit 210 Pistenkilometern ermöglicht. Hier finden Familien weitläufige Abfahrten, Snowparks und kinderfreundliche Übungswiesen direkt neben der Unterkunft. Wer abseits der Piste Erholung sucht, genießt kostenlosen Eintritt in die Alpentherme Bad Hofgastein mit 36.000 m² Wellnesslandschaft.

Die Unterkünfte des Bergparadies sind nicht nur stilvoll, sondern bieten auch den nötigen Komfort – von voll ausgestatteten Küchen bis hin zu Balkonen mit Bergblick. Der persönliche Service macht den Aufenthalt besonders angenehm: Automatische Verkaufsstellen für regionale Produkte und optionales Frühstück mit Bio-Produkten vom eigenen Bauernhof runden das Erlebnis ab.

Auch Winterwanderungen, Rodeln und Langlauf bieten eine abwechslungsreiche Ergänzung für Naturbegeisterte. Dorfgastein selbst hat sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt und ist ein idealer Ausgangspunkt für Familien, Sportler und Genießer.

