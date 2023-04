Datenschutzbestimmungen Gewinnspiele

Der Mediengruppe "Österreich" ("oe24", "wir, "uns") ist es ein wichtiges Anliegen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und Sie darüber aufzuklären, wie wir damit umgehen, wenn Sie an einem unserer Gewinnspiele teilnehmen:

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher der Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der nachfolgenden Datenverarbeitungen ist die jeweils ausgewiesene Konzerngesellschaft der Mediengruppe "Österreich", nämlich die

oe24 GmbH, Friedrichstraße 10, 1010 Wien;

Mediengruppe "Österreich" GmbH, Friedrichstraße 10, 1010 Wien;

MOWIS GmbH, Friedrichstraße 10, 1010 Wien;

A. Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH, Friedrichstraße 10, 1010 Wien.

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an datenschutz@oe24.at.

2. Datenverarbeitung Gewinnspiele

2.1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Bei der Teilnahme an Gewinnspielen verarbeiten wir folgende Daten: Angaben zu Ihrer Person wie Name, Adresse sowie Angaben zu Ihrer Erreichbarkeit wie Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls weitere gewinnspielabhängige Angaben wie etwa Kontodaten oder eingereichte Fotos/Videos. Die Bereitstellung dieser Daten durch Sie ist freiwillig. Wenn Sie diese Daten nicht bereitstellen, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.

2.2. Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art 6 Abs 1 lit b DSGVO und daher die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen. Die Speicherung und Verarbeitung der Daten ist erforderlich, um das Gewinnspiel abzuwickeln, Sie über allfällige Gewinne zu informieren und Gewinne auszuzahlen. Sofern Ihre Daten im Falle eines Gewinns veröffentlicht werden sollen, holen wir hierzu Ihre Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO ein.

2.3. Speicherdauer

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten solange es zur Abwicklung des Gewinnspiels notwendig ist und löschen sie innerhalb von sieben Tagen nach Beendigung des Gewinnspiels, sofern diese Daten nicht darüber hinaus im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert werden müssen.

3. Empfänger von Daten

Die Daten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit dies zur Erfüllung (vor)vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gerechtfertigt oder im Rahmen Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung zulässig ist. Beispielsweise übermitteln wir im Anlassfall Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Ausmaß an externe Dritte, zB Wirtschaftsprüfer, Versicherer oder Rechtsvertreter. Hier werden personenbezogene Daten, wenn, anonymisiert.

Die Daten können an beauftragte Dienstleister (zB IT-Dienstleister und sonstige Dienstleister zur Abwicklung des Gewinnspiels) zur Auftragsverarbeitung übermittelt werden.

4. Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf Ihrer Einwilligung und Widerspruch zu.



Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).

Stand: April 2023