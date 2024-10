Gewinnspiel: Kurzurlaub für zwei im Wellnessparadies Bad Griesbach

Im Winter entfaltet das Das Maximilian in Bad Griesbach seinen besonderen Charme und lädt zu einem erholsamen Kurzurlaub ein. Hier lässt sich der Alltag hinter sich lassen, während der Körper im heilkräftigen Thermalwasser neue Energie tankt. Mit seiner berühmten MAX-Therme, die Innen- und Außenpools sowie großzügige Saunalandschaften umfasst, bietet das Hotel zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung. Die Gäste können sich bei wohltuenden Anwendungen, Massagen und im Late-Night-Spa rundum verwöhnen lassen.

Das mineralreiche Thermalwasser, das aus einer Tiefe von 1.500 Metern gewonnen wird, wirkt besonders entspannend auf den Bewegungsapparat und fördert die Durchblutung. Es ist ideal für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen, Rheuma oder Arthrose. Kombiniert mit den Anwendungen des Hauses bietet dieser Aufenthalt tiefenentspannende Wohlfühlmomente – perfekt, um den Winterblues zu vertreiben.

Die stimmungsvolle Winterlandschaft des Rottals lädt zudem zu Aktivitäten in der Natur ein. Egal ob Spaziergänge oder Wanderungen durch die Umgebung – die malerische Kulisse ergänzt die erholsamen Stunden in der MAX-Therme und macht den Aufenthalt in Bad Griesbach zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Das Restaurant verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und Mehlspeisen. Mit seinem umfassenden Wellnessangebot und der liebevoll gestalteten Atmosphäre wird der Urlaub im Das Maximilian zur perfekten Kombination aus Entspannung, Gesundheit und Genuss.

Gemeinsam mit OE24 lädt das Hotel Maximilian auf einen Kurzurlaub für zwei Personen ein. Zum Gewinnen das Gewinnspielformular ausfüllen und mit viel Glück schon bald Koffer packen.