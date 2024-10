× Mit oe24 zum Skiopening nach Obertauern

Obertauern. Das luxuriöse 4-Sterne-Superior-Hotel Steiner in Obertauern, eines der besten Familienhotels in Salzburg, das für seinen herausragenden Service und seine fantastische Lage bekannt ist, lädt zum Entdecken ein. Auf 1.800 Metern Höhe gelegen, gilt Obertauern als schneesicherster Wintersportort Österreichs und bietet direkten Zugang zu 100 Pistenkilometern.

Im Hotel Steiner erwartet Urlauber ein perfektes Zusammenspiel von Abenteuer und Entspannung. Während die Kinder im Familien-Schwimmbad, auf dem Waldspielplatz oder im Indoor-Sandspielplatz Spaß haben, können sich die Erwachsenen im adults only Rooftop-BergSpa verwöhnen lassen. Ein Highlight ist der Infinity Pool, der einen atemberaubenden Blick auf die verschneite Berglandschaft bietet.

Die Genuss-Vollpension lässt keine kulinarischen Wünsche offen: Von einem reichhaltigen Frühstücksbuffet über ein schmackhaftes Mittagsbuffet bis hin zu einem exquisiten Fünf-Gang-Dinner. Das familiär geführte Hotel, unter der Leitung von Thomas und Andrea Steiner, schafft eine einladende Atmosphäre, die den Aufenthalt unvergesslich macht.

Mit seiner Lage, den hervorragenden Einrichtungen und der herzlichen Gastfreundschaft ist das Hotel Steiner der ideale Ort für einen Winterurlaub, in dem jeder auf seine Kosten kommt.

Und das Beste: Das Hotel Steiner lädt unsere Gewinner des Ski-Opening-Gewinnspiels ein, am Opening-Wochenende eine Nacht zu zweit zu verbringen. Denn: Am 29. November 2024 verspricht Obertauern ein spektakuläres Event für alle Wintersportbegeisterten.

Der Höhepunkt des Eröffnungswochenendes wird der Live-Auftritt von Scooter sein, der mit seinen energiegeladenen Beats für eine ausgelassene Stimmung sorgen wird. Ob Anfänger oder Profi – die 100 Pistenkilometer bieten vor und am Tag nach dem großen Opening für jeden etwas, und die einzigartige Atmosphäre wird das Skiopening zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Zusätzlich zum Skifahren können die Besucher die hervorragenden Wellness-Angebote im 4-Sterne-Superior-Hotel Steiner genießen. Nach einem Tag auf der Piste laden der Panorama-Infinity-Pool und der Rooftop-BergSpa zur Entspannung ein. Verpasse nicht die Gelegenheit, beim Skiopening in Obertauern dabei zu sein, und erlebe die Kombination aus sportlicher Aktivität und erstklassiger Gastfreundschaft!