Tourismus erleben beim Tag der offenen Tür 22. 11.

Warum eigentlich einen Beruf im Tourismus wählen? Welche Chancen bietet eine Ausbildung am Modul der Wirtschaftskammer Wien? Dies können Jugendliche am 22. November am Tag der offenen Tür von 13 bis 18 Uhr herausfinden.

Unter dem Motto „Tourismus pur und unverstellt“ erhalten interessierte Jugendliche einen authentischen Einblick in den Schulbetrieb und erleben die vielfältigen Seiten der Ausbildung. Lehrer und Schüler vermitteln in persönlichen Gesprächen alles Wissenswerte über die Schule: Am Programm stehen Schulführungen, Einblicke in den Theorie- und Praxis-Unterricht, Bildungsberatung sowie Informationen zur Aufnahme und zur Sommerpraxis.

Auch die zertifizierten Zusatzqualifikationen Jungsommelier, Jungbarkeeper und Käsekenner sowie die angebotenen Wahlfächer Jungpatissier, Barista und Vegan-vegetarische Fachkraft werden präsentiert. Interessierte erfahren zusätzlich Details zu den Vertiefungsfächern Hotel- und Hospitality Management sowie Nachhaltiges Tourismus- und Eventmanagement, die ab dem 3. Jahrgang belegt werden können. Die Teilnahme an den Schulführungen mit Blick hinter die Kulissen und Erfahrungsberichten aus erster „Schüler-Hand“ sind ohne Anmeldung möglich.

„Der Schritt in die Tourismus-Branche will gut überlegt sein. Eine umfassende, individuelle Ausbildungsinformation bildet die Basis für eine gute Berufswahl und erfolgreiche Karriereverläufe. Viel mehr noch: sie eröffnet die Chance, im zukünftigen Beruf Freude und Zufriedenheit zu finden“, betont Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen Modul.

Seit dem Schuljahr 2023/2024 werden Modul-Schüler am Bildungscampus der Wirtschaftskammer Wien, Michaelerstraße 1, im 18. Wiener Bezirk unterrichtet. Sie profitieren von neu errichteter Infrastruktur, modernster technischer Ausstattung und ausgezeichneter Erreichbarkeit. „Das MODUL punktet aber nicht nur mit seinem neuen Standort. Unsere Schüler schätzen auch die familiäre Atmosphäre, die die perfekte Lernumgebung für einen erfolgreichen Theorie- und Praxisunterricht bildet“, weiß Schnabl.

Boomende Branche mit sicheren Jobs

Qualifizierte Nachwuchskräfte sind sehr gefragt und wählen aus zahlreichen Berufsfeldern mit guten Jobaussichten. „Kaum eine Dienstleistungsbranche bietet so vielfältige Berufschancen und Karrierewege. Denken wir an Reiseveranstalter, Hotels, Gastronomie, Kunst- und Kultureinrichtungen, Airlines, Bus- und Zugtourismus, Mietwagenunternehmen, Eventbüros - um nur einige Sparten zu erwähnen. Mit einer Ausbildung am Modul haben unsere Absolventen bereits einen Fuß in der Tür dieser Unternehmen“, bestätigt Direktor Schnabl, betont aber auch: „Wer sich für eine Karriere im Tourismus entscheidet, weiß, dass Flexibilität und gutes Zeitmanagement gefragt sind. Genau darauf bereitet das Modul seine Absolventen vor.“

Tourismus hat Zukunft

120 Schüler schließen pro Jahr erfolgreich am Modul ab. Ihnen steht der Weg in die internationale Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft offen. Manche entscheiden sich auch für ein weiterführendes Studium, andere wiederum für die Selbstständigkeit. Durch die standardisierte Reife- und Diplomprüfung und dank zahlreicher Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen im In- und Ausland haben Modul-Absolventen die Möglichkeit, in kurzer Zeit ein Bachelor-Studium abzuschließen.

Zusätzlich berechtigt der positive Abschluss zur Führung eines eigenen Unternehmens. „Der Traum vieler Modul-Absolventen ist ein eigenes Unternehmen“, weiß Schnabl und ergänzt „wie keine andere Tourismusschule zeichnet sich das Modul durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft aus. Experten-Vorträge aus der Praxis, Paten-Hotels und viele Kooperationspartner aus der Wirtschaft, um qualifizierte Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen, bereiten den Nachwuchs auf Karriere und Selbstständigkeit vor.“

Tag der offenen Tür

WANN: 22.11.2024, 13 - 18 UhrOhne Anmeldung - einfach vorbeikommen!WO: Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wienwko campus wien, Michaelerstraße 1, 1180 Wienwww.modul.at