Als Liam Payne einst Naomi Campbell datete...

Naomi Campbell äußerte sich zum Tod von Liam Payne: Erinnerungen an eine kurze Romanze.

Naomi Campbell hat sich zum tragischen Tod von Liam Payne geäußert, mit dem sie vor vier Jahren für kurze Zeit in einer Beziehung war. Das 54-jährige Supermodel und der 31-jährige Sänger hatten 2019 über einen Zeitraum von vier Monaten "gedatet", bevor ihr Techtelmechtel im April desselben Jahres ein jähes Ende fand. In einem emotionalen Kommentar zu einem Post von Nicole Scherzinger auf Instagram drückte Naomi nun ihr Mitgefühl aus, indem sie Friedenstauben, ein gebrochenes Herz und betende Hände postete.

Liam Payne verstarb vergangene Woche nach einem Sturz aus dem dritten Stock des Casa Sur Hotels in Buenos Aires. Medienberichten zufolge war er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Freundin Kate Cassidy in Argentinien. Der Tod des ehemaligen One-Direction-Sängers hinterlässt Fans weltweit in Trauer. Nicole Scherzinger, die Liam kurz vor seinem Tod noch textete, teilte ihre Erinnerungen und bezeichnete die gemeinsame Zeit als "einen Segen". Sie betonte, dass sie sein "gutes Herzen" und "liebenswerten Charakter" stets in Erinnerung behalten wird.

Liam wurde laut Berichten vor seinem Tod als "aggressiv" wahrgenommen, und es gab Hinweise auf Drogenkonsum. Eine toxikologische Untersuchung ergab Spuren verschiedener Substanzen, darunter auch "pink cocaine", eine Mischung aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA. Die Polizei in Argentinien behandelt den Vorfall derzeit als "unklare Todesursache" und sucht nach dem Dealer, der ihm die Drogen beschafft hat. Die Ermittlungen dauern an, während sich die Trauer um den Musiker weiter vertieft.