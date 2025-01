Beatrice Egli begeistert Fans mit Strand-Foto

Strahlend schön und voller Sommer-Vibes präsentierte sich der deutsche Schlager-Star auf Instagram.

Schlagerstar Beatrice Egli (36) sorgt erneut für Aufsehen auf Instagram, indem sie ihre Follower mit einem Foto am Strand überrascht. Obwohl ihre Zeit als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" nach dem Sieg von Christian Jährig (30) vorerst vorbei ist, bleibt die Schweizerin weiterhin ein mediales Gesprächsthema. Ihre Instagram-Posts, insbesondere in Bikinis und Sommerkleidern, stoßen auf großes Interesse bei der Anhängerschaft.





In einem ihrer jüngsten Beiträge verbreitet Beatrice Egli zauberhafte Sommer-Vibes. Sie zeigt sich in einem langen rosa Sommerkleid mit weitem Dekolleté und einem breiten Lächeln. Der idyllische Hintergrund – das klare, blaue Meer und die warmen Sonnenstrahlen – lässt bei ihren Fans Urlaubssehnsüchte aufkommen.

Reaktionen der Fans

Die Reaktionen auf das Bild sind durchweg positiv. Ihre Fans, sowohl männlich als auch weiblich, sind von der strahlenden Sängerin und ihrem Erscheinungsbild begeistert. Sie danken ihr für das sommerliche Flair inmitten der grauen Wintertage und hinterlassen zahlreiche Kommentare, wie "Die Badenixe macht uns mit dem Wetter wieder neidisch", "Wunderschön. Bei uns in Österreich leider seit Tagen Grau in Grau" oder "Tolles Kleid! Die Farbe sieht super an dir aus. Ich vermisse Sonne und Wärme."