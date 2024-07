× Blake und Gigi stehlen „Deadpool & Wolverine“‘ die Show

Blake Lively im sexy "Deadpool"-Outfit und Gigi Hadid als "Wolverine" Die Weltpremiere des neuen Marvel-Hits lieferte heiße Outfits und ein Baby-Geheimnis.

Ab heute lassen Ryan Reynolds und Hugh Jackman mit „Deadpool & Wolverine“ die Kinokassen klingeln. Bei der Weltpremiere in New York wurde ihnen am Montag jedoch von Blake Lively und Gigi Hadid die Show gestohlen. Reynolds Ehefrau glänzte im David H. Koch Theater in einem roten figurbetonten schulterfreien" Deadpool" Jumpsuit von "Atelier Versace". Das Supermodel trug ein gelbes Leder-Outfit von "Miu Miu", passend passend zum "Wolverine"-Look. Mit trägerlosen knappen Crop-Top, tiefsitzenden plissierten Midi-Rock und zu einer hohen Welle frisiertem Pony.

Noch bunter war die Aftershow-Party, bei der Gigi unter ihrem transparenten Regenmantel einen knappen schwarzen Body durchblitzen ließ und Blake im blau-roten Latex-Kleid mit strukturierten Rosen antanzte.

Spannend: am Red Carpet lüftete Ryan Reynolds auch gleich das große Baby-Geheimnis. 16 Monate nach der Geburt verriet er endlich den Namen seines jüngsten Nachwuchs mit Blake Lively: Olin. Das ließ auch illustre Premierengäste wie Madonna, Avril Lavigne oder Enna Corrin auf einen Sohn schließen.