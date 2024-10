Daran starb Baywatch-Star mit nur 68 Jahren

Trauer um "Baywatch"-Star Michael Newman: Der amerikanische Schauspieler ist im Alter von nur 68 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Hollywood trauert um Michael Newman, bekannt aus der Kultserie "Baywatch". Der Schauspieler verstarb im Alter von 68 Jahren, wie ein enger Freund gegenüber "People" bestätigte. Newman erlag am Sonntag im Kampf um seine Parkinson-Erkrankung. Baywatch-Regisseur Matt Felker erinnerte sich emotional an ihren letzten gemeinsamen Moment: "Ich habe Mike gesehen, als er das letzte Mal bei Bewusstsein war, und er hat mich angesehen und ganz in Mike-Manier gesagt: 'Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen.'"

Newman erhielt bereits im Jahr 2006 die Diagnose Parkinson, was sein Leben nachhaltig beeinflusste. In einem Interview im August dieses Jahres sprach er darüber, wie sich sein Körper verändert hatte, und gestand: "Ich werde ständig daran erinnert, dass Parkinson jetzt zum Mittelpunkt meines Lebens geworden ist." Trotz der Herausforderungen versuchte er, jeden Tag in vollen Zügen zu genießen und sich seinen Optimismus zu bewahren.

Sein Aufstieg zum Ruhm war eher zufällig. Newman wollte ursprünglich Rettungsschwimmer werden, während er eine Feuerwehr-Ausbildung absolvierte. Er wurde entdeckt, als er als Berater für die Serie tätig war, was ihm eine kleine Rolle einbrachte. Diese entwickelte sich schnell zu einer festen Figur: In insgesamt 150 Episoden verkörperte er den beliebten Charakter "Newmie". Newmans Charme und sein unerschütterlicher Wille werden in der Erinnerung seiner Fans weiterleben.