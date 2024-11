Jürgen Drews: Tochter macht sich große Sorgen: "Weiß nicht wie lange es noch gut geht"

Joelina hofft, dass ihr Vater, Schlagerstar Jürgen Drews (79) noch ein erfülltes und langes Leben hat.

Im April 2025 feiert Jürgen Drews seinen 80. Geburtstag. Seine Tochter Joelina (29) macht sich große Sorgen, dass er diesen vielleicht nicht mehr erlebt. Denn im Mai 2022 bekam Drews die Diagnose Polyneuropathie. Zwei Monate später musste er seine Karriere an den Nagel hängen. Die Krankheit verursacht Muskelschmerzen, brennende Haut und Taubheitsgefühle. An sich sei die Krankheit zwar nicht tödlich, das Risiko für eine schwere Verletzung bei einem Sturz sei aber wesentlich höher.

Ängste und Sorgen

"Es gibt dann schon mal Momente, wo man sich denkt: 'Boah, jetzt gerade läuft er nicht so gut, ist voll müde heute.' Da macht man sich schon mal Gedanken", erzählt seine Tochter Joelina gegenüber "Bunte". Generell sei sie sehr besorgt: "Man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat." Drews habe wenig Energie. Joelina fügt hinzu: "Ich mache mir Sorgen, dass er einfach in einem Alter ist, wo man nie weiß, wie lange es noch gut geht."

Drews scherzt über Tod

Ihr Vater beschäftige sich jetzt ganz bewusst immer wieder mit dem Tod. "Er macht manchmal so Späße, nimmt sich auf den Arm: 'Ey, ich bin derjenige von euch, der noch am wenigsten zu leben hat'" Dass er seine Karriere beendet hat, sei nicht gut für ihn, denn seither neige Drews dazu, sich "in Gedanken zu verlieren". Sie versuche, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen.