Die Sängerin ist seit Wochen abgetaucht

Stefan Raab feierte sein großes Comeback: Am Mittwochabend, 18.9. war die erste Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Raab ist darin wieder als Gastgeber einer regelmäßigen Sendung zu sehen - nach fast zehn Jahren Pause. Zu Beginn sagte der 57-Jährige lapidar, aber fröhlich: "Vielen Dank. Da bin ich wieder. So einfach!"

Mehr zum Thema

Wurde von Raab zum Star gemacht

Doch bei all der Freude, die Fans nun empfinden, gab es auch ein paar Wermutstropfen. Lena Meyer-Landrut, die einst von Raab zum Star gemacht wurde, fehlte gänzlich in der Show des Entertainers. Fans hätten sich eine Grußbotschaft oder einen kurzen Auftritt gewünscht.#

Lenas letztes Posting ist acht Wochen her

Große Sorgen

Oder stark erhofft, denn seit Wochen ist es still um die Sängerin. "Jetzt ist es fast einen Monat her, seitdem wir das letzte Mal was von dir gehört haben...tatsächlich mach ich mir mittlerweile richtig dolle Sorgen um dich und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige", so ein Fan der Sängerin unter ihrem letzten Posting. Lena musste zuletzt einige Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Was genau ihr fehlt, ist nicht bekannt. Mal ist die Rede von Schmerzen im Bauchraum, mal sollen psychische Themen der Grund sein.

Gar nicht so eng

Was wenige Fans wissen: Lena und Stefan haben privat wenig Kontakt. Manchmal, so sagte sie in Interviews, würden sie einander bei TV-Produktionen begegnen. Gut möglich, dass sie ihm einfach beruflich nicht mehr verbunden ist. Oder sie sah sich tatsächlich nicht in der Lage, etwas beizutragen. Bleibt die Frage danach, warum die Sängerin gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist.