Maria Höfl-Riesch: Trennung nach 13 Ehe-Jahren

Der einstige Ski-Star gab jetzt auf Instagram das Ehe-Aus bekannt

Nach 13 Jahren Ehe, wollen Olympia-Ski-Star Maria Höfl-Riesch (39) und Marcus Höfl (50) nur noch beruflich als Team fungieren. Das verriet die Sportlerin jetzt via Instagram. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben."

Aus beruflicher Freundschaft wurde mehr

Kommentieren wolle man die Trennung nicht weiter: "Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Maria&Marcus“, schreibt sie.





Kennengelernt haben sich die beiden durch die Branche. Marcus Höfl, der auch Manager von Franz Beckenbauer (†78) war, managte ihre Karriere. Aus Freundschaft wurde schnell mehr. 2010 gaben die beiden offiziell bekannt, dass sie ein Paar sind. Im April 2011 folgte bereits die Traumhochzeit. In den letzten Jahren kriselte es immer öfter. Gemeinsame Therapien konnten die Beziehung wohl nicht mehr retten. Schon 2018 stand man kurz vor einer Trennung.