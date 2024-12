Weihnachts-Wunder für Michael Schumacher

Schumis Tochter Gina ist schwanger

Formel-1-Legende Michael Schumacher wird zum ersten Mal Großvater. Wie Schumis Tochter Gina auf Instagram bekanntgab, erwartet sie im Frühling ein Kind.

"Ungeduldig warten wir auf die Ankunft unseres kleinen Mädchens", schreibt die 27-Jährige und postet dazu zahlreiche rosafarbene Luftballons neben einem Pony sowie kleine Cowboystiefel. Auf einer Tafel steht: „Mein neuer Reiter kommt im April 2025."





Traumhochzeit auf Mallorca

Gina hat erst im September ihren langjährigen Freund Iain Bethke auf Mallorca geheiratet. Das Paar lebt zusammen in Texas und ist auch regelmäßig in Mallorca und der Schweiz zu Gast.

Seit einem Ski-Unfall im Dezember 2013 wird Michael Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt, über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Seine beiden Kinder standen auch in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit. Während Gina vor allem dem Reitsport nachgeht, ist Mick (25) so wie sein Vater Rennfahrer.