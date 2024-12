Nach Tod seiner Mama: Für Boris Becker scheint jetzt wieder die Sonne

Nach schweren Wochen lässt Boris Becker (57) endlich wieder die Sonne in sein Leben.

Erst vor wenigen Tagen musste die Tennis-Legende einen herben Verlust verkraften: Am 21. November starb seine geliebte Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren. Ausgerechnet an seinem Geburtstag, einen Tag später, widmete sich Becker den Vorbereitungen für die Beisetzung. Immer an seiner Seite: seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Jetzt scheint das Leben zum Glück wieder etwas leichter zu sein.

Boris Becker mit Gattin Lilian © Instagram ×

Auf Paradise Island auf den Bahamas genießt Boris mit Lilian die warmen Temperaturen und die Schönheit der Karibik. Während der dreifache Wimbledon-Sieger an der "World Series of Poker Winter Edition" teilnimmt, gibt es auch Zeit für Entspannung. Am Strand zeigt sich Becker in Badehose, die Füße im kristallklaren Wasser. "Lass’ die Sonne wieder scheinen", schreibt er – eine deutliche Anspielung auf die dunklen Tage, die hinter ihm liegen.

Boris Becker auf den Bahamas © Instagram ×

Leo-Look am Meer – Lilian als Beach-Queen

Während Boris am Poker-Tisch um Millionen spielt, setzt Ehefrau Lilian andere Akzente. In einem Bikini mit Leo-Muster verwandelt sie den Strand in ihren Laufsteg. Elegant entsteigt die 34-Jährige dem Wasser, wobei ihr durchtrainierter Körper alle Blicke auf sich zieht. Die beiden genießen ihre Zeit in der Sonne sichtlich. Noch bis zum 19. Dezember läuft das Poker-Spektakel auf den Bahamas, bei dem der Sieger beeindruckende acht Millionen Dollar mit nach Hause nehmen könnte.

Becker-Ehefrau Lilian © Instagram ×

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verrät Becker, was ihn beim Pokern vorantreibt: „Man will natürlich ins Geld kommen, das ist das große Ziel.“ Doch wie behält man die Nerven, wenn das Blatt nicht optimal ist? Boris hat einen Trick, der mit seinem Alter zu tun hat: „Die Vorteile des Älterwerdens: Man kennt sich und andere besser, kann Situationen und seine Gefühle besser kontrollieren. Das hilft nicht nur beim Tennis, sondern auch am Poker-Tisch.“ Zur mentalen Vorbereitung hat er eine einfache Methode: Spaziergänge. „Ich gehe gerne lange spazieren. Das ist mein Fitness-Tipp“, erzählt er.

Boris Becker auf den Bahamas © Instagram ×

Für Boris Becker ist der Urlaub auf den Bahamas mehr als nur ein Poker-Event. Es ist eine Gelegenheit, neue Kraft zu schöpfen und nach schwierigen Tagen wieder nach vorne zu schauen. Mit Lilian an seiner Seite und der karibischen Sonne über ihm scheint das Leben wieder leichter – und vielleicht liegt das große Poker-Glück ja schon in der nächsten Karte.